خطة الفيدرالي تهدّد "بيتكوين".. هل بدأت رحلة الانحدار؟

وسعت عملة بيتكوين خسائر هذا الشهر في تداولات اليوم الاثنين، حيث ابتعد المستثمرون عن الأصول الخطرة وسط توقعات أكثر تشددًا من الفيدرالي الأميركي.

تراجعت أكبر عملة مشفرة بنسبة 3.2٪ إلى 38236 دولارًا، وهو أدنى مستوى منذ 15 مارس، وانخفضت بأكثر من 20٪ عن أعلى مستوى سجلته الشهر الماضي. كما تراجعت ثاني أكبر عملة مشفرة، إيثر، بنحو 4.8٪ إلى 2799 دولارًا، وهو مستوى لم نشهده منذ 18 مارس.

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يقول المحللون إن الرسوم البيانية تشير إلى احتمال حدوث مزيد من الانخفاضات، وفق "بلومبرغ".

على الرغم من كل خسائرها الأخيرة، لا تزال بيتكوين في منتصف نطاق التداول الذي استمر منذ بداية العام، بين حوالي 35000 دولار إلى 45000 دولار. وتتحرك العملة المشفرة بقوة تماشيًا مع مؤشر ناسداك 100 صاحب الثقل التكنولوجي، وترتبط سلبًا بالدولار.

ومع توقع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الأشهر المقبلة لمكافحة التضخم، فإن بعض العوامل التي غذت مكاسب العملات المشفرة في العامين الماضيين تتجه نحو المسار المعاكس.

كتب فريق من Nydig في تقرير يوم الجمعة: "نظرًا لأن الاحتفاظ بالدولار يصبح أكثر قيمة، فقد يقوم بعض المستثمرين بإعادة التخصيص من بيتكوين أو الذهب إلى الدولار"، بحسب ما نقلته "بلومبرغ".

وقالوا إن عملة بيتكوين ستظل مدفوعة بالعوامل الأساسية، مثل نمو المستخدمين واستخدام الشبكة، ولكن من المهم فهم العلاقات الكلية المتطورة.