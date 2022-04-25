صفقة تويتر.. هل تفرغ جيوب أغنى رجل في العالم؟

أصبح عرض إيلون ماسك لشراء تويتر أكثر جدية يوم الخميس الماضي، وإذا نجحت الصفقة - كما بات مرجحاً بشكل كبير- قد تكلف الملياردير الأميركي حوالي مليار دولار من مدفوعات الفائدة السنوية.

يأتي ذلك، بعد أن كشف ماسك في ملف قدمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات يوم الخميس، عن تلقيه عدة خطابات التزام من البنوك لتمويل استحواذه المقترح على تويتر. وكما اتضح، فإن الحصول على ديون بمليارات الدولارات يكلف الكثير من مدفوعات الفائدة السنوية.

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وبينما يخطط ماسك لتمويل ما يقرب من نصف الصفقة بأمواله الخاصة، فإنه يخطط أيضاً لاستخدام مزيج من الديون وخطوط الائتمان لجمع الأموال اللازمة لشراء كل سهم معلق على تويتر لا يملكه مقابل 54.20 دولار للسهم الواحد.

ووفقاً للإفصاح، تلقى ماسك خطاب التزام من البنوك التي عرضت إقراضه 13 مليار دولار لصفقة تويتر، بمزيج من القروض المصرفية المضمونة والسندات غير المرغوب فيها. بالإضافة إلى ذلك، تلقى ماسك خطاباً من بنوك تعرض عليه إقراضه مبلغاً إضافياً قدره 12.5 مليار دولار لجهود الاستحواذ، والتي ستكون مضمونة عبر رهن جزء من أسهمه في تسلا بقيمة 62.5 مليار دولار، أو حوالي ثلث حصته.

كما تعهد ماسك في الإيداع بتمويل عملية الاستحواذ بمبلغ 21 مليار دولار من أمواله الخاصة.

لكن، مع خطابات الالتزام هذه، سيكلف تمويل الصفقة والتمسك بملكية تويتر الكثير من المال في النهاية. وتتباين أسعار الفائدة المحتملة المفصلة في خطابات الالتزام، بين ما يقرب من 6% و11%.

استناداً إلى مبالغ الديون المختلفة التي سيجمعها ماسك لتمويل الصفقة، فإن محلل بلومبرغ إنتيلجينس، مات ليفين، قدّر أن أغنى شخص في العالم ستكون عليه مطالب بنحو مليار دولار من مدفوعات الفائدة السنوية. بالإضافة إلى ذلك، هناك خطر يتمثل في اضطراره في حال انخفض سعر سهم تسلا، إلى طرح المزيد من حصته مقابل الضمانات.

ونظراً لأن ماسك يلقي بالا أقل لأرباح تويتر الأساسية، فيما يعد أكثر قلقاً بشأن مشكلات حرية التعبير والرقابة على المنصة، فمن غير الواضح مدى جودة أداء الشركة المالي في ظل ملكيته لها.

ومن المحتمل أن يعني أي انخفاض في أرباح تويتر، أن على ماسك السحب من جيوبه الخاصة لخدمة مدفوعات فوائد الديون السنوية.

وبناءً على التعليقات السابقة التي أدلى بها، قد لا يمانع في ذلك، حيث قال ماسك في مقابلة حديثة مع TED: "هذه ليست طريقة لكسب المال نوعاً ما.. شعوري البديهي القوي هو أن امتلاك منصة عامة موثوق بها إلى أقصى حد وشاملة على نطاق واسع أمر في غاية الأهمية. وله علّة مرتبطة بمستقبل الحضارة، وبالتالي لا تهتم باقتصادياته على الإطلاق".