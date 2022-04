كتب لا غنى عنها لرواد الأعمال.. استعان بها 4 مليارديرات ملهمين

لا عيب في العثور على النصائح والحيل التجارية على تيك توك، لكن إذا كنت تريد أن تحذو حذو رجل الأعمال المفضل لديك أو أحد عمالقة التكنولوجيا - فكر في الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي، وارن بافيت أو مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ، على سبيل المثال، فقد ترغب في فتح أحد الكتب التي تعلموا منها بعضاً من أكثر دروس حياتهم قيمة.

فقد كتب زوكربيرغ في منشور على فيسبوك عام 2015 أنه يحب قراءة الكتب الجديدة حول كيفية قيام الأشخاص ببناء شركات رائعة.

وقال الملياردير البالغ من العمر 37 عاماً، في منشور آخر، إنه يلجأ إلى تلك الكتب للحصول على نظرة ثاقبة حول "ما الذي يسبب الابتكار - أي أنواع الأشخاص والأسئلة والبيئات".

وفي ما يلي 4 رواد أعمال شكلت الكتب حياتهم المهنية، واستراتيجيات العمل، وفي حالات قليلة "الطريقة التي يفكرون بها":

مارك زوكربيرغ

في عام 2015، قرأ زوكربيرغ كتاب "الإبداع: التغلب على القوى غير المرئية التي تقف في طريق الإلهام الحقيقي"، بقلم أليس والاس وإدوين كاتمول، الشريك المؤسس لشركة Pixar، إذ يروي القصة وراء استوديو الرسوم المتحركة الذي أصبح عملاقاً للابتكار الترفيهي.

ويبدو أن زوكربيرغ قد أخذ درساً واحداً على الأقل من الكتاب.

وكتب كاتمول في الكتاب: "لا تنتظر ظهور الأشياء قبل مشاركتها مع الآخرين. اعرض مبكراً واعرض كثيراً.. ستكون الأفكار جميلة عندما نحققها، لكنها لن تكون جميلة دائماً".

وقد كتبت شركة ميتا الشركة الأم لفيسبوك تلخيصاً لهذه الحكمة وهي "أن تفعل شيئاً أفضل من انتظار الكمال" على المقر الرئيسي في مينلو بارك، كاليفورنيا.

فيما كتب زوكربيرغ أنه صُدم أيضاً بفيلم جون جيرتنر "The Idea Factory: Bell Labs and Great Age of American Innovation"، الذي يحكي تاريخ Bell Labs - التي أسسها ألكسندر غراهام بيل وهي مملوكة الآن لشركة نوكيا.

دايموند جون

صرح دايموند جون، المستثمر في برنامج Shark Tank، لقناة CNBC Make It في عام 2018 أن حفنة من الكتب غيرت حياته، ومن بينها كتاب "سبع عادات للأشخاص الأكثر فعالية" لستيفن كوفي، وكتاب "الأب الغني والأب الفقير" لروبرت كيوساكي وشارون ليشتر.

كما أوصى جون بكتاب "فكر وازداد ثراءً"، إذ يحتوي كتاب الأعمال لعام 1937 على مقابلات مع أندرو كارنيجي، وهنري فورد، وتشارلز إم شواب، ويشرح علم النفس وراء كسب الناس للثروات - ولماذا.

وتتلخص فكرة الكتاب في أنه "إذا كنت تستطيع تخيل الفكرة فيمكنك إنجازها".

كما يعلمك كيفية توظيف الأشخاص ذوي المواهب التي لا تملكها أنت.

وارن بافيت

تعلم بافيت أيضاً أن أفضل نصائح العمل تأتي من أشخاص يعرفون الصناعة.

وفي الفيلم الوثائقي "Becoming Warren Buffet"، قال المستثمر الملياردير عندما كان يبلغ من العمر 7 سنوات إنه "حفظ فعلياً" كتاب "ألف طريقة لكسب ألف دولار" لإف سي ميناكر، والذي أورد حكايات عن تاجر التجزئة جيمس كاش بيني، وشهرة جي سي بيني، وغيرهم من رواد الأعمال الناجحين.

وفي عام 1988، أخبر بافيت مجلة Fortune أن الكتاب الذي يكشف عن دروس الأعمال العملية حول الفائدة المركبة والمبيعات والاستثمار، هو الذي ألهمه لبدء بيع Coca-Cola والصحف والعلكة من الباب إلى الباب.

ولتطوير الفطنة في مجال الأعمال، أوصى رجلا الأعمال البارزان بيل غيتس ووارن بافيت أيضاً بـ "Business Adventures"، وهو تحليل الصحافي جون بروكس للحظات البارزة في تاريخ الشركات الأميركية الشهيرة مثل فورد، وجنرال إليكتريك.

إيما غريدي

شهدت مسيرة إيما غريدي المهنية أن تصبح الرئيس التنفيذي لشركة Good American Jeans، وشريكا مؤسسا لـ SKIMS shapewear وأول مستثمرة سوداء في Shark Tank بحلول سن الأربعين.

وفي العام الماضي، قالت لشبكة "CNBC"، إن أحد أكثر الكتب المؤثرة التي قرأتها في حياتها المهنية هو كتاب "ما لا يعلمونك إياه في كلية هارفارد للأعمال: ملاحظات من مدير تنفيذي ذكي في الشارع"، للكاتب مارك ماكورماك - الذي يُنسب إليه الفضل في تأسيس صناعة التسويق الرياضي الحديثة مع شركته IMG – وأشارت غريدي إلى أن الكتاب منحها الثقة ومهارات التفاوض لعقد صفقات مع عملاء بارزين مثل كريس جينر.

وقالت غريدي أيضاً إنها تعيد قراءة "مبادئ: الحياة والعمل" لراي داليو "باستمرار".