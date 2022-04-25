محلل مالي للعربية: لهذه الأسباب ستدخل الأسواق العالمية مرحلة ضبابية

قال محلل أسواق مالية، حمد العليان، إنه عندما يكون هناك انخفاضات في الأسواق العالمية، فإن السوق السعودية تشهد تراجعات، لكن بنسب أقل وليس بالحدة ذاتها التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأضاف العليان في مقابلة مع "العربية"، أن السوق السعودية بحاجة إلى أخبار محفزة، مشيرا إلى أن السوق ليس بمنأى عن الأسواق العالمية في حال انخفاض أسعار النفط.

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وأعرب عن اعتقاده بأن مصير الأسواق لا يزال مجهولا للفترة المقبلة، وستدخل مرحلة ضبابية، نتيجة الكثير من العوامل السلبية، منها التضخم الذي وصل إلى مستويات تاريخية، إضافة إلى أسعار الفائدة المتسارعة، فضلا عن مشاكل سلاسل الإمداد، علاوة على الركود الاقتصادي العالمي.

وبيّن العليان أن أسعار النفط، هي المحرك الوحيد للسوق السعودية خلال الفترة المقبلة في حال ثبات الأسعار فوق مستويات الـ100 دولار للبرميل، حيث من المتوقع أن يكون هناك تراجعات بسيطة غير حادة، كما تشهدها أسواق أخرى.

ولفت إلى أن قطاع البتروكيماويات يعيش حالياً عصره الذهبي، موضحا أن الشركات التي تعتمد على أسعار المنتجات أصبحت فارقة في القطاع، بينما الشركات التي تعتمد على أسعار اللاقيم فإنه من الممكن يكون هناك تذبذب حاد في نتائجها.