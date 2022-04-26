بعد إضافتها إلى إمبراطوريته.. 4 طرق قد يغيّر بها ماسك مستقبل "تويتر"

تعرض إيلون ماسك للانتقاد على خلفية الاستحواذ البالغة قيمته 44 مليار دولار على تويتر، لكن أسلوب تفكيره يمكن أن يبسط تنفيذ الأفكار الجديدة للمنصة الاجتماعية، وفقاً لمحلل في "وول ستريت".

من المتوقع أن يعزز الاستحواذ سهم تويتر، الذي ارتفع بنسبة 19% تقريباً منذ الاكتتاب العام الأولي في العام 2013، وهو ارتفاع أقل بكثير من نمو S&P 500 بنسبة 260% في نفس الفترة.

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وفي الوقت نفسه، تتمتع إمبراطورية ماسك - تسلا وسبيس إكس وBoring Company ونيورالينك - بسجل حافل في الوصول إلى تقييمات ضخمة وبناء تقنيات متطورة.

على سبيل المثال، زادت أسهم تسلا بأكثر من 21000% خلال العقد الماضي، وتجاوزت قيمتها السوقية التريليون دولار، على الرغم من كونها أكثر الأسهم التي تتعرض لضغط من عمليات البيع على المكشوف.

وقال ماسك في رسالة إلى رئيس مجلس إدارة تويتر بريت تايلور: "تتمتع تويتر بإمكانيات غير عادية، سأفتح الباب لتلك الإمكانات".

وفي مقابلة مع Insider، عدّد كبير محللي الأسهم في Morningstar، علي المغربي 4 طرق يمكن أن يحسن بها ماسك قيمة تويتر.

مشاركة أعلى

أوضح المغربي أن ماسك لديه حوالي 83 مليون متابع على تويتر، ونظراً لنجاحه الكبير في قيادة الشركات الأخرى، فمن المرجح أن يتدفق المزيد من المستخدمين إلى المنصة بعد الاستحواذ.

كما يمكن أن يكون لشعبيته وحدها تأثير كبير في جذب المستخدمين والاحتفاظ بهم، حتى لو لم يقم بأي تغييرات. ولكن نظراً لأن ماسك تحدث بحماس عن تخفيف قيود المحتوى، فقد يصبح المستخدمون الحاليون أكثر تفاعلاً.

القيادة والكفاءة

حول ماسك تسلا وSpaceX من شركات ناشئة إلى شركات رائدة في مجالي صناعة السيارات والفضاء، إذ تعد سبيس إكس الآن ثاني أكثر الشركات غير المدرجة في البورصات قيمة في العالم إذ بلغت قيمتها 100 مليار دولار.

كما أكملت شركة Boring Company - المتخصصة في صناعة الأنفاق - مؤخراً جولة تمويل بقيمة 675 مليون دولار قدّرت قيمة الشركة بـ 5.675 مليار دولار.

وقال المغربي إن ماسك يمكن أن يجلب نفس القيادة الحكيمة إلى تويتر.

وأضاف كبير محللي الأسهم في Morningstar في مقابلة مع Insider: "انظر إلى ما فعله مع الشركات الأخرى، يمكنه حقاً تقديم بعض الأفكار المبتكرة إلى المنصة.. عبر ميزات جديدة وطرق لتغييرها، إذ يمكنه القيام بكل ذلك بكفاءة، وهو ما افتقده موقع تويتر في الماضي".

وأضاف أن ماسك لديه موهبة في إحاطة نفسه بالعقول الساطعة من مختلف الصناعات، وتقديم وجهات نظر جديدة. بالإضافة إلى ذلك، سيحرص ماسك على اختبار الأفكار الجديدة وتنفيذها بسرعة وفعالية، كما فعل في شركاته الأخرى.

البيانات والإعلان

إذا خفف ماسك قيود المحتوى على تويتر، فمن المحتمل ألا يستمر بعض المعلنين في التواجد على المنصة. ولكن حتى إذا غادر البعض، فستكون شركة تويتر قادرة على جذب معلنين جدد من خلال زيادة تأثير الإعلانات.

وأشار كبير محللي الأسهم في Morningstar، إلى أن ماسك قد يطالب على سبيل المثال باستخدام أكثر كفاءة لبيانات الطرف الأول التي يجمعها موقع تويتر. وهي الخطوة التي ستؤدي إلى زيادة فعالية الإعلانات، ويمكن أن تجتذب بعد ذلك المزيد من المعلنين، مما سيؤدي إلى زيادة نمو المبيعات.

الاشتراكات

يأتي ذلك، فيما أطلقت تويتر خدمة "تويتر بلو" في يونيو الماضي، مما يتيح للمشتركين الوصول إلى زر التراجع والأيقونات القابلة للتخصيص والمزيد من الميزات.

وتحدث ماسك عن خفض سعر الاشتراك من 3 دولارات إلى دولارين، وقال المغربي إن ذلك قد يجذب مستخدمين جدداً مع تعزيز الوصول إلى ميزات جديدة.

وقال ماسك أيضاً إن مستخدمي "تويتر بلو" سيحصلون على علامة اختيار زرقاء، وهو حافز آخر قد يؤدي إلى زيادة الاشتراكات.

وأضاف المغربي أن الميل إلى نموذج الاشتراك يمكن أن يرفع مستوى الخطاب، لأن المستخدمين سيكون لديهم الحافز للانخراط في محادثات عالية المستوى إذا دفعوا مقابلاً.

وقال: "قد يكون الحصول على اشتراكات في تويتر أمراً إيجابياً للشركة، ويمكن أن يحقق مستويات مشاركة أعلى للأشخاص الراغبين في الدفع مقابل استخدام المنصة".