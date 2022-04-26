أشهر سيارة أميركية رياضية تتحول إلى "كهربائية" العام المقبل

قال رئيس شركة جنرال موتورز، مارك رويس، إن الشركة ستطلق نسخة "مكهربة" من شيفروليه كورفيت العام المقبل، تليها نسخة كهربائية بالكامل من السيارة الرياضية الشهيرة بعد ذلك بوقت قصير.

ولم يؤكد رويس موعد ظهور كورفيت الكهربائية بالكامل، لكنه أكد أنها قادمة سريعاً للسوق. فيما تخطط شركة صناعة السيارات لمواصلة بيع الإصدارات التي تعمل بالبنزين في غضون ذلك، وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وقال رويس: "إن السيارة ستكون إضافة إلى الأداء الرائع الذي اشتهرت به شفروليه وكورفيت لسنوات عديدة من خلال محرك الاحتراق الداخلي الخاص بها".

ومن المحتمل أن تخلق سيارة كورفيت الكهربائية قدراً كبيراً من الإثارة والجدل مثل قرار فورد بإطلاق سيارة موستانغ كهربائية. إذ لطالما ارتبط اسم كورفيت بالقوة المذهلة والعادم الصاخب، مقابل نسخة كهربائية صامتة ما قد يزعج بعض قدامى المعجبين، لكن يبدو أن جنرال موتورز واثقة من أنها لا تزال قادرة على كسب عملاء جدد.

وربما قصد رويس السيارة الهجينة عندما قال إن النسخة "المكهربة" من "كورفيت ستطرح العام المقبل"، أو ربما حتى الهجينة المزودة ببطارية قابلة لإعادة الشحن، حيث أكد متحدث باسم جنرال موتورز أن كورفيت الجديدة التي ستصدر العام المقبل "لن تكون سيارة كهربائية بشكل كامل"، وفقاً لما ذكره موقع "The Verge".

BREAKING: An electrified #Corvette will be available as early as next year and a fully electric version to follow. Stay tuned for more. pic.twitter.com/6lDUWpOIZ2 — Chevrolet (@chevrolet) April 25, 2022

وستكون كورفيت هي أحدث سيارة كهربائية في تشكيلة شيفروليه، إذ أعلنت جنرال موتورز في العام الماضي أنها ستطلق إصدارات كهربائية من سيارات الدفع الرباعي إكوينوكس وبليزر.

ومع وصول سيارات سيلفرادو، وإكوينوكس، وبليزر، وكورفيت الكهربائية، من شأن ذلك أن يضع شيفروليه في طليعة خطة جنرال موتورز البالغة قيمتها 35 مليار دولار للتحول الكامل إلى السيارات الكهربائية بحلول عام 2040. بالإضافة إلى ذلك، تنتج الشركة شيفروليه بولت الكهربائية، وهامر كهربائية، وغيرها من السيارات.