هل فرض إيلون ماسك استحواذه بالقوة على مجلس إدارة تويتر؟

قال المدير الشريك في VentureX، يوسف حميد الدين، إن عملية استحواذ إيلون ماسك على تويتر، فاقت التصورات بعد أن فرض ماسك عملية الاستحواذ بالقوة على مجلس إدارة تويتر، ضمن خطوات واضحة له لتحقيق الاستحواذ.

وأضاف يوسف حميد الدين، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد تفاصيل دقيقة بشأن موافقة مجلس الإدارة على عرض الاستحواذ وما هي تبعات تعثر الصفقة على تويتر وإيلون ماسك أيضاً لا سيما مع حصول على تمويل لها.

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وأوضح حميد الدين أن التصور العام عند الجميع حالياً أن الصفقة ستتم، لأن إيلون ماسك أعلن أنه سيتجاوز مجلس إدارة تويتر ويخاطب المساهمين الصغار والكبار مباشرة لقبول الصفقة وهو ما حدث، ونفذ حملة ضد رفض مجلس الإدارة للصفقة.

وأشار المدير الشريك في VentureX إلى أن إيلون ماسك هدد مجلس إدارة تويتر بأنه سيقوم بتسييل موقعه (في إشارة لامتلاك إيلون ماسك حصة 9% من أسهم تويتر)، إذا لم تتم الصفقة، وهو ما كان سيضر قيمة السهم بشكل أكبر رغم أن البعض يرى أن قيمة تويتر أعلى من قيمة عرض إيلون ماسك.

وأوضح يوسف حميد الدين، أن إيلون ماسك لديه عدة تجارب سابقة في قدرته على تحصيل تمويل ائتماني وجذب صناديق استثمار خاصة.

وتابع: "تويتر سيستحوذ عليه إيلون ماسك دون أدنى شك".

وقال حميد الدين إن دعم جاك دروسي لإيلون ماسك ووصفه بأنه الشخص الوحيد الذي يثق فيه والقادر على إطلاق عنان شركة تويتر لتحقيق ما تريده، مضيفاً أن شركة تويتر ستكون مملوكة بالكامل لإيلون ماسك يتصرف فيها كما يريد.

وأضاف أن التوجه العام حالياً يرتكز فيه الحديث بشأن مستقبل تويتر وتحريره القدرة على التعبير وإضافة شخصيات كانت منعت من قبل.

ولفت المدير الشريك في VentureX إلى حديث جاك دروسي عن رؤية سابقة له عن مستقبل تويتر وألا تكون شركة تويتر مملوكة لأحد بل تكون منصة يتم تحويلها لنموذج مالي لإدارتها.

وأوضح أنه يبقى سؤال عليه علامة استفهام كبيرة وهو هل يحافظ ماسك على هويتها كشركة مربحة تحقق أغراضها المالية في ظل صورة ضبابية للمستقبل.