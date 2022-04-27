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أغنى رجل في آسيا.. ثروته تتجاوز وارن بافيت وتعادل بيل غيتس

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الملياردير الهندي، غواتام أداني
غواتام أداني
ثروات

أغنى رجل في آسيا.. ثروته تتجاوز وارن بافيت وتعادل بيل غيتس

125 مليار دولار قيمة ثروته

دبي - العربية.نت

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بات غواتام أداني الآن رابع أغنى شخص في العالم، إذ تتعادل ثروته مع ثروة مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس.

وساعد الصعود المستمر في أسهم شركات مجموعة أداني غروب على التفوق على عمالقة سابقين مثل منافسه الهندي، موكيش إمباني، وعرّاب أوماها، وارن بافيت، ومؤسسي غوغل، لاري بيدج وسيرجي برين.

ووفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، بلغت ثروة غواتام أداني 125 مليار دولار، تماماً مثل ثروة بيل غيتس، إذ ارتفعت خلال تعاملات أمس الثلاثاء بأكثر من 6 مليارات دولار دفعه واحدة.

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من ناحية أخرى، وفقاً لمؤشر فوربس للمليارديرات في الوقت الحقيقي، لا يزال أداني، خامس أغنى شخص بثروة قدرها 129 مليار دولار، في حين أن ثروة بيل غيتس أعلى بشكل هامشي عند 129.4 مليار دولار.

اكتسب أداني ثلثي ثروته في العام 2022 وحده، ووفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات. وقد أضاف أداني 48.3 مليار دولار إلى ثروته في 2022. وفي نهاية العام 2021، بلغت ثروته 76.7 مليار دولار.

مليارديرات العالم
مليارديرات العالم

في المقابل، كان الأربعة الأوائل - إيلون موسك، وجيف بيزوس، وبرنار أرنو، وبيل غيتس - كلهم في المنطقة الحمراء، مع خسارة أرنو القياسية البالغة 43.7 مليار دولار.

تمتد عمليات مجموعة أداني الخاصة إلى الموانئ وزيت الطعام والمطارات وتوليد الطاقة وتوزيعها.

وتعد شركات Adani، وAdani Ports، وAdani Power، وAdani Total Gas، وAdani Green Energy، وAdani Transmission من بين 7 شركات مساهمة عامة تابعة للمجموعة. فيما كانت أداني ويلمار، المُدرجة في وقت سابق من هذا العام، أحدث ظهور للمجموعة.

وإذا استمرت ثروة أداني في الارتفاع بالوتيرة الحالية، فقد يصبح ثالث أغنى شخص في العالم بنهاية هذا الأسبوع.

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