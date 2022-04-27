رئيس "STC الكويت" للعربية: نخطط للتوسع في الخدمات المالية الرقمية

تراجعت أرباح شركة "STC الكويت" في الربع الأول، بنسبة 4% إلى نحو 7.7 مليون دينار، لتأتي أقل من متوسط توقعات المحللين.

يأتي ذلك على الرغم من ارتفاع الإيرادات بنسبة 10% لتصل إلى 77 مليون دينار.

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وأوضح مزيد الحربي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية "STC الكويت"، في مقابلة مع "العربية" اليوم الأربعاء، أن أداء الشركة يعود إلى تمكنها من جذب العملاء الأفراد والمؤسسات لخدمات الجيل الخامس المتطورة والخدمات الذكية وكذلك خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT لقطاعات الأعمال، وزيادة قدرة الشركة على التحول والتمكين الرقمي للقطاعات الحكومية والخاصة.

وأشار إلى أن الشركة تسعى لمواصلة التوسع، وكانت آخر عملية استحواذ لها على "البوابة الإلكترونية" التي أتت تكملة لخطة الشركة التي بدأت منذ العام 2019 في التحول من مشغل خدمات قطاع الأفراد إلى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمكين الرقمي، إذ تسعى الشركة لتكون ممكنا وطنيا للتحول الرقمي في الكويت.

وأضاف الحربي أن سوق الاتصالات عالية التنافسية، والتوجه نحو خدمات ICT والخدمات الرقمية من ضمن متطلبات السوق وفرصة لتوسيع الخدمات والإيرادات.

وقال: "نخطط للتوسع أيضاً في مجال الخدمات المالية الرقمية".

وعن توزيع أسهم منحة هذا العام، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الكويتية "STC الكويت"، أن "الهدف منه خلق قيمة إضافية للمساهمين لأن أسهم المنحة تدعم السيولة بشكل كبير وحجم التداولات على أسهم الشركة في بورصة الكويت، وهو ما يعزز الوصول إلى القيمة العادلة للسهم، الأمر الذي لمسناه خلال الشهرين الماضيين من زيادة في التداول على أسهم الشركة".

يذكر أن "STC السعودية" تساهم في الشركة الكويتية بنسبة 52%.