صندوق سيادي عربي يدرس بيع شركة تكنولوجية بريطانية.. بهذه القيمة

يستكشف أحد صناديق الثروة السيادية في الإمارات، إمكانية بيع شركة خدمات البرمجيات البريطانية SmartStream Technologies Group، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتعمل مؤسسة "إنفستمنت كورب" في دبي مع مستشارين من بينهم دويتشه بنك إيه جي لتحديد المشترين المحتملين.

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وقالت مصادر بلومبرغ، إن مالك SmartStream يسعى للحصول على حوالي مليار دولار في عملية بيع محتملة يمكن أن تجتذب مجموعة من المستثمرين الماليين والاستراتيجيين.

وأوضحت المصادر أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد، وقد يقرر الصندوق الاحتفاظ بالشركة إذا فشل في العثور على مزايدين مناسبين.

واستحوذ كيان تابع لحكومة دبي على SmartStream في عام 2007 من شركة الأسهم الخاصة TA Associates بعد أن ألغت الشركة البريطانية طرحها العام الأولي.

ثم تم نقل ملكية SmartStream إلى "إنفستمنت كورب" والتي يسيطر عليها صندوق الثروة السيادي في دبي، وهي شركة متخصصة في تقديم حلول برمجية للصناعة المالية.

وتأتي الصفقة في ما تعمل دبي على خطة طموحة لخصخصة ما يصل إلى 10 شركات لجمع السيولة وإنعاش أسواق رأس المال.