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هذه الدولة تعتمد بيتكوين عملة رسمية

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بيتكوين
بيتكوين
بيتكوين

هذه الدولة تعتمد بيتكوين عملة رسمية

إفريقيا الوسطى تعد الأولى في القارة التي تعتمد بيتكوين كعملة رسمية بجانب الفرنك

دبي - العربية.نت

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اعتمدت جمهورية إفريقيا الوسطى، البيتكوين كعملة رسمية إلى جانب الفرنك الإفريقي، وشرعت في استخدام العملات المشفرة.

جاء ذلك بحسب ما أعلنته رئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء، والتي أشارت إلى أنها أول دولة في إفريقيا تقوم بذلك.

وأقر نواب الجمعية الوطنية بالإجماع قانونا "ينظم العملة المشفرة في جمهورية إفريقيا الوسطى" وصادق عليه الرئيس فوستان أركانج تواديرا، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

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وقال وزير الدولة ومدير ديوان رئيس الجمهورية أوبيد نامسيو، إن جمهورية إفريقيا الوسطى هي "أول دولة في إفريقيا تعتد البتكوين كعملة مرجعية".

وفي 7 سبتمبر 2021، أصبحت السلفادور أول دولة في العالم تعتمد البيتكوين عملة قانونية، وحذر صندوق النقد الدولي على الفور بقرار يهدد "الاستقرار المالي والسلامة المالية وحماية المستهلك".

وترى رئاسة الجمهورية، على العكس من ذلك، أن"هذا الاجراء يضع جمهورية إفريقيا الوسطى على خريطة أكثر البلدان شجاعة في العالم".

وتشهد البلاد حربا أهلية منذ 9 سنوات تقريبا، وتعد ثاني أقل الدول تطورا في العالم بحسب الأمم المتحدة.

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