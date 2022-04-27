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"التصنيع لـ"العربية": تراجع أرباح الشركة يعود إلى ارتفاع اللقيم.. ومشاكل الشحن 

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سوق السعودية

"التصنيع لـ"العربية": تراجع أرباح الشركة يعود إلى ارتفاع اللقيم.. ومشاكل الشحن

مطلق المريشد: لا يمكن التحكم بأسعار اللقيم والمنتج كونها عالمية

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية، مطلق المريشد، إن تراجع أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري، يعود إلى ارتفاع متوسط تكلفة اللقيم بنسبة 45%، وانخفاض الكميات المباعة لبعض المنتجات.

وأوضح المريشد في مقابلة مع "العربية"، أن تأثر المبيعات يرجع في أغلبه إلى التأخر في عمليات الشحن، مؤكدا أن المنتج لم يفقد، وكذلك الربحية، لكنها لم تظهر بالقوائم المالية لأن بعض المنتجات لم تشحن.

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وبين أن مصنعي البتروكيماويات يعتمدون على اللقيم وأسعار السوق، حيث إن هذين العاملان يؤثران على الربحية، مشيرا إلى أنه لا يمكن التحكم بأسعار اللقيم والمنتج كونها أسعار عالمية.

وأضاف المريشد أن أسعار اللقيم وصلت إلى أسعار قياسية لم يشهدها السوق من سنوات طويلة، مشيرا إلى أن ارتفاع اللقيم يؤثر مباشرة على صافي أرباح شركة التصنيع الوطنية وغيرها من الشركات.

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