'أفيردا" الإماراتية تتطلع للاكتتاب العام بعد تخليها عن عملية اندماج

تستكشف شركة أفيردا طرحاً عاماً أولياً في السعودية أو الإمارات، وهي أحدث شركة تسعى للانضمام إلى موجة إدراجات في الخليج العربي، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر لم تسمها، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأجرت الشركة المتخصصة في تقديم خدمات إدارة النفايات في دبي، محادثات اندماج مع شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص Better World Acquisition Corp في وقت سابق من هذا العام، إلا أن المفاوضات توقفت، وفقاً للمصادر.

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وليس من الواضح سبب فشل محادثات الاندماج عبر شركة استحواذ ذات غرض خاص أو SPAC.

فبعد الازدهار خلال جائحة كورونا، شهد سوق شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص تجمّدا شديدا بسبب تشديد الرقابة التنظيمية وضعف التداولات وإرهاق المستثمرين.

وحتى الآن، تحدت منطقة الخليج التباطؤ العالمي في الاكتتابات العامة الأولية، في حين أن الغزو الروسي لأوكرانيا، والتضخم المتصاعد والسياسات المتشددة للبنوك المركزية يحد من الرغبة في المخاطرة في أماكن أخرى.

في الوقت نفسه، كثفت الرياض وأبو ظبي ودبي جهودها لجذب المستثمرين الأجانب من خلال فتح اقتصاداتهم وإدراج الأصول المدعومة من الدولة.

وبقيادة الرئيس التنفيذي مالك سكر، تعد أفيردا واحدة من أكبر شركات إدارة النفايات في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ومن خلال عملياتها من جنوب إفريقيا إلى الهند، تمتلك Averda أكثر من 60 ألف عميل في قطاعات تشمل النفط والغاز والسيارات والضيافة، كما يوضح موقعها على الإنترنت. كما تشمل خدماتها تنظيف الشوارع وجمع القمامة والتخلص من النفايات الخطرة والمنزلية.