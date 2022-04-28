.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بلتون: شهادات 18% من بنكي الأهلي ومصر ستضغط على قدرة البنوك الأخرى

  • الخط
بنوك مصر

بلتون: شهادات 18% من بنكي الأهلي ومصر ستضغط على قدرة البنوك الأخرى

توقعت أن يشكل الوضع الاقتصادي ضغطا إضافيا على البنوك التجارية في مصر خلال 2022

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توقعت بلتون المالية القابضة أن يضغط الوضع الاقتصادي على البنوك التجارية المدرجة في البورصة المصرية خلال العام الحالي.

وذكر تقرير الشركة أن الشهادات ذات عائد 18% التي يصدرها البنك الأهلي وبنك مصر، ستضغط على قدرة البنوك الأخرى -تحت التغطية البحثية- لتوسيع قاعدة ودائعهم، بالإضافة إلى وضع عبء على توقعات الربحية.

وتوقعت بلتون أن تكون بنوك: فيصل الإسلامي، والتجاري الدولي، وكريدي أغريكول، إضافة إلى مصرف أبوظبي الإسلامي، الأقل تأثرا لجهة نمو المركز المالي والربحية.

الإتربي للعربية: عودة ملكية "بنك القاهرة" إلى "بنك مصر" في صفقة بـ7 مليارات جنيه اقتصاد بنوك مصر الإتربي للعربية: عودة ملكية "بنك القاهرة" إلى "بنك مصر" في صفقة بـ7 مليارات جنيه

توقع أبانوب مجدي المحلل الأول لقطاع البنوك والمؤسسات المالية لدى بلتون، في مقابلة مع "العربية"، أن يكون هناك ضغط على معدلات الربحية للبنوك على محاور ثلاثة خلال الفترة القادمة، موضحاً أن النمو المتوقع لحجم المركز المالي لمعظم البنوك تحت التغطية سيكون متأثرا بالسلب لناحية زيادة حجم الودائع بسبب الشهادات مرتفعة العائد.

وأضاف أن صافي الدخل من العمولات سوف يتأثر أيضاً نتيجة تراجع عمليات الاستيراد بفعل عوائق العملة الأجنبية، كما أن معدلات التضخم ستؤثر سلبا على المصروفات التشغيلية للبنوك، إلى جانب تأثير تحريك الجنيه المصري على تكلفة المخاطر خاصة بالنسبة للبنوك التي لديها تعرض على القروض بالعملة الأجنبية.

في المقابل، قال إن رفع سعر الفائدة سيكون له أثر إيجابي على المصارف، إلا أن تسعير مختلف الأوعية سواء الأصول أو الالتزامات بات صعبا في ظل تأثر الودائع وصافي هامش العائد.

وقال: "ستضطر البنوك في نهاية المطاف إلى إعادة تسعير الودائع لديها إذا استمرت الشهادات عالية العائد لمدة أطول".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هذه أشهر الحلويات المغربية والشرقية على مائدة الإفطار الموريتانية هذه أشهر الحلويات المغربية والشرقية على مائدة الإفطار الموريتانية
اكتشف المزيد