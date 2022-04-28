"أبوظبي الإسلامي" للعربية: لا تعرض لدينا للسوق أو العملاء الروس

أكد الرئيس المالي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، محمد عبدالباري، أنه لا يوجد لدى البنك تعرض للسوق أو العملاء الروس، مبينا أن الزيادة في ودائع المصرف خلال الربع الأول من العام الجاري جاءت من زيادة عدد العملاء، حيث تمت إضافة 110 آلاف عميل، معظمهم مواطنون، خلال الـ12 شهرا الماضية.

وقال عبدالباري، في مقابلة مع "العربية" إن المصرف سجل أداء قويا خلال الربع الأول من العام الجاري، موضحا أن ذلك يرجع إلى الزيادة في الأصول التمويلية بنسبة 9% عن العام الماضي، إضافة إلى الزيادة في العمولات مع تحسن الوضع الاقتصادي.

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وأضاف أن تراجع المخصصات بـ15% دعم نتائج المصرف الفصلية، مؤكدا أن محفظة البنك قوية جدا. وبيّن عبدالباري أن معظم المخصصات التي أخذها البنك خلال الربع الأول كانت في قطاع الشركات.

وذكر أن الطلب على التمويل جاء من قطاعي الشركات والأفراد، لافتا إلى أن معظم الزيادة تأتي من تمويل شركات القطاع الحكومي.

وأوضح عبدالباري، أن رفع الفائدة نصف نقطة مئوية ينعكس ربجا بـ120 مليون درهم.

يشار إلى أن أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي ارتفعت بنسبة 18% خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 715 مليون درهم.

وجاءت النتائج أفضل بكثير من توقعات المحللين عند 600 مليون درهم.