"مزارع البحر الأحمر" للعربية: سنحقق أول إيرادات بحدود 15 مليون ريال هذا العام

تعمل شركة "مزارع البحر الأحمر" Red Sea Farms في السعودية على توسيع نطاق الزراعة باستخدام المياه المالحة وتكنولوجيا الزراعة بأشعة الشمس.

وقد جمعت حتى الآن استثمارات بـ 38.8 مليون دولار، من ضمنها جولة تمويلية جديدة بقيمة 18.5 مليون دولار بقيادة "واعد"، ذراع رأس المال الاستثماري لشركة أرامكو السعودية، ومجموعة صافولا، وصندوق جامعة الملك عبدالله للابتكار.

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قال محمود عبد الجواد، المدير العام لشركة Red Sea Frams، في مقابلة مع "العربية"، إن هدف الشركة يتمثل في التوسع في زراعة وإنتاج الخضراوات الطازجة في الخليج، مشيراً إلى أن الشركة لديها حاليا قرابة 10 هكتارات من المساحات الزراعية في بيئة مغلقة، وتسعى للوصول إلى أكثر من 30 هكتارا بحلول نهاية العام.

وأضاف أن Red Sea Frams تعتزم طرح تقنياتها الزراعية في الأسواق، ومن المتوقع أن تكون بداية هذه المبيعات بحلول الربع الأخير من العام الجاري.

وتابع قائلاً: "حتى الآن نحن شركة ناشئة في مرحلة ما قبل البيع، ولم يكن هناك أي دخل من النشاط التجاري، لكن العام 2022 سيكون أول عام نحقق فيه إيرادات، وسيستمر معدل النمو السنوي في التسارع ابتداء من هذا العام".

وتوقع المدير العام لشركة Red Sea Frams أن تسجل الشركة إيرادات بقرابة 15 مليون ريال هذا العام.

وقال: "لدينا نماذج أعمال وأنشطة مختلفة مثل مبيعات التقنية ونشاط بيع حقوق الأبحاث وعلوم النبات، وأعمال الإنتاج الزراعي.. هدفنا أن تكون المشاريع مستدامة من الناحيتين البيئية والتجارية".

وحول خطط التوسع خارج المملكة، أكد عبد الجواد أن الشركة ستلعب دور مزود التقنية للشركات والجهات الراغبة في شرائها، وأضاف: "لا توجد خطة حاليا لتصدير منتجاتنا إلى الخارج".

وحدد أسواقاً مستهدفة وهي السعودية والإمارات ومصر والولايات المتحدة والمكسيك وجنوب شرق آسيا.