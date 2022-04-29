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لهذا السبب قد يتجاوز النفط 110 دولارات للبرميل خلال الفترة المقبلة

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أسعار النفط

لهذا السبب قد يتجاوز النفط 110 دولارات للبرميل خلال الفترة المقبلة

يوسف الشمري: أسعار البنزين في الولايات المتحدة مقبلة على ارتفاع

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لـCMarkits، يوسف الشمري، إن أي حديث عن حظر لإمدادات النفط - في إشارة إلى إعلان ألمانيا أنها لن تمانع حظرا شاملا للنفط الروسي - سينعكس بشكل طبيعي على الأسعار صعودا، مشيرا إلى أن الأسواق شهدت خلال الأيام الماضية تداول الخام عند 108 دولارات للبرميل.

وتوقع الشمري في مقابلة مع "العربية"، أن تزيد أسعار النفط على 110 دولارات للبرميل خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن ألمانيا قد تكون في أفضل وضع من ناحية تقليل اعتمادها على النفط الروسي، حيث من الممكن أن تكون لدى برلين استراتيجية معينة لتعويض النقص، متسائلا عن بدائل ألمانيا للنفط الروسي.

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وأضاف الشمري أن سياسة دولة واحدة في أوروبا لا تعكس سياسيات باقي الدول، موضحا أن النمسا على سبيل المثال رفضت التخلي عن الغاز الروسي.

وذكر أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة مقبلة على الارتفاع خلال الصيف المقبل، متوقعا التوجه إلى بدائل مثل مزيج البنزين مع الوقود الحيوي.

وأشار الشمري إلى أن أميركا تحاول تعويض إمدادات الديزل الروسية.

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