وارن بافيت يكشف سر رفضه لـ"بيتكوين".. "إن عرضت علي جميعها بـ25 دولاراً لن أقبلها"

اكتسبت بيتكوين قبولًا في عالم التمويل والاستثمار التقليدي خلال السنوات الأخيرة، لكن الملياردير المخضرم وارن بافيت ما زال متمسكا بموقفه المتشكك بشأن العملة المشفرة الأبرز.

قال بافيت في الاجتماع السنوي للمساهمين في بيركشير هاثاواي يوم السبت، إن بيتكوين "ليست منتجًا في الأصل ولا تنتج أي شيء ملموس". وعلى الرغم من التحول في التصور العام حول العملة المشفرة، ما زال بافيت عازفا عن شرائها.

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حتى المتحمسين لعملة بيتكوين يميلون إلى اعتبار العملة المشفرة أصلًا سلبيًا يشتريه المستثمرون ويحتفظون به، ويأملون في رؤية زيادة في السعر على مدى فترة طويلة. وقد علق بافيت قائلاً: "لا أحد يراهن على بيتكوين في المدى القصير، فالجميع يحتفظون بها على المدى الطويل".

بالنسبة إلى مستثمري العملات المشفرة الأكثر تطورًا، تقدم بعض العملات المشفرة طريقة لاستخدامها بشكل منتِج - إما من خلال الإقراض أو كضمان - لإنشاء مزايا إضافية للمحفظة. مع ذلك، ما زالت تلك العملات صغيرة، ومضاربية للغاية ولم تخترق الاتجاه السائد مثل بيتكوين.

أوضح بافيت سبب عدم رؤيته لقيمة في عملة بيتكوين، مقارناً إياها بالأشياء التي تولد أنواعًا أخرى من القيمة.

وقال: "إذا قلت.. للحصول على فائدة بنسبة 1٪ في جميع الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة، ادفع 25 مليار دولار لمجموعتنا، سأكتب لك شيكًا بعد ظهر اليوم. فمقابل 25 مليار دولار أمتلك الآن 1٪ من الأراضي الزراعية. إذا قدمت لي 1٪ من جميع المنازل السكنية في الدولة وتريد 25 مليار دولار أخرى، سأكتب لك شيكًا، الأمر بسيط للغاية. الآن إذا أخبرتني أنك تمتلك كل عملات بيتكوين في العالم وعرضتها عليّ مقابل 25 دولارًا، فلن أتلقاها.. ماذا سأفعل بها؟ سأضطر إلى إعادة بيعها لك بطريقة أو بأخرى. لن تفعل أي شيء. أما الشقق فستنتج إيجارات وستنتج المزارع الطعام"، وفق ما نقلته شبكة CNBC.

ظل المستثمرون لسنوات في حيرة بشأن كيفية تقييم عملة بيتكوين جزئيًا بسبب قدرتها على خدمة وظائف مختلفة. في الأسواق الغربية، تم تأسيسها كأصل استثماري، لا سيما في العام الماضي حيث كانت معدلات التضخم في ارتفاع. وفي الأسواق الأخرى، لا يزال الناس يرون إمكانات هائلة لاستخدامها كنقد رقمي.

تابع بافيت: "الأصول، لكي تكون لها قيمة، يجب أن تقدم شيئًا ما لشخص ما. وهناك عملة واحدة فقط مقبولة. يمكنك الخروج بكل أنواع الأشياء - يمكننا طرح عملات بيركشير.. ولكن في النهاية، هذا هو المال"، قال ذلك وهو يحمل ورقة نقدية بقيمة 20 دولارًا.

وأضاف: "ليس هناك سبب في العالم يجعل حكومة الولايات المتحدة.. تسمح لأموال بيركشير باستبدال أموالها".

في الماضي، أدلى كل من بافيت والملياردير تشارلي مونجر بتعليقات معادية تجاه بيتكوين. وقال مونجر: "في حياتي، حاولت أن أتجنب الأشياء الغبية والشريرة والتي تجعلني أبدو سيئًا مقارنة بشخص آخر.. وبيتكوين تفعل الثلاثة".

وتابع: "في المقام الأول، إنها غبية لأنها من المحتمل أن تصل إلى الصفر. وهي شريرة لأنها تقوض نظام الاحتياطي الفيدرالي. وثالثًا، تجعلنا نبدو حمقى مقارنة بالزعيم الشيوعي في الصين. لقد كان ذكيًا بما يكفي لحظر عملات بيتكوين في الصين".