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أغنى رجل في آسيا يوسع مجموعته لمنافسة إمبراطورية أمباني!

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الملياردير الهندي جواتام أداني
الملياردير الهندي جواتام أداني
ثروات

أغنى رجل في آسيا يوسع مجموعته لمنافسة إمبراطورية أمباني!

بلومبرغ: مفاوضات مع قنوات تلفزيونية ومطبوعات إخبارية للدخول فيها كمستثمر مالي

دبي - العربية.نت

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يسعى الملياردير الهندي غواتام أداني إلى تعزيز استثماراته الإعلامية في خطة توسع طموحة، حيث يسعى لتنويع إمبراطوريته بصورة أكبر والتي تتركز على استثماراته في قطاعات الشحن وتعدين الفحم.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" في تقرير نقلا عن مصادر لم تسمها، واطلعت عليه "العربية.نت"، أن مجموعة أداني تستكشف شراء حصص في بعض القنوات التلفزيونية المحلية والمطبوعات الإخبارية في حين أن القليل منها قد تواصل مع المجموعة أيضاً لدراسة الصفقات المحتملة.

وقالت المصادر، إن المفاوضات أولية وليس هناك تأكيد أنها ستؤدي إلى صفقة.

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وتتزامن هذه الأخبار في الوقت الذي يستحوذ فيه أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، على منصة التواصل الاجتماعي تويتر في صفقة تقدر بنحو 44 مليار دولار.

وتعد المنصات الإعلامية أحدث توجهات أداني، البالغ من العمر 59 عاماً، والذي يتنافس مع مواطنه، موكيش أمباني، 65 عاماً، للسيطرة على اقتصاد الهند البالغ حجمه 2.7 تريليون دولار.

وقبل أسابيع فقط، خلع أداني مواطنه أمباني عن عرش أغنى رجل في آسيا.

وتتنوع أعمال إمبراطورية أمباني في قطاعات تكرير النفط والبتروكيماويات إلى الاتصالات السلكية واللاسلكية وتجارة التجزئة والتكنولوجيا والإعلام، فيما يعمل أداني أيضاً على توسيع نطاق تواجده من خلال إضافة المطارات ومراكز البيانات والشركات الأخرى إلى إمبراطوريته.

وكلاهما كشف النقاب عن استثمار مشترك بحوالي 146 مليار دولار في الطاقة الخضراء على مدى العقود القليلة المقبلة.

وفي الشهر الماضي فقط، أنشأت أداني Enterprises Ltd شبكات AMG الإعلامية، وهي ذراع قالت إنها ستعمل في مجال "النشر والإعلان والبث وتوزيع المحتوى عبر أنواع مختلفة من شبكات الوسائط".

وفي مارس، وافقت أداني Media Ventures Ltd. على شراء حصة في Quintillion Business Media Pvt.

وقالت المصادر، إن مجموعة أداني ستركز على عمليات الاستحواذ للتوسع بسرعة بدلاً من تأسيس أعمالها من البداية، على أن تعمل الشركة كمستثمر مالي دون التدخل في الأعمال والقرارات التحريرية للصفقات المحتملة، وفقاً لمصادر "بلومبرغ".

ويبلغ صافي ثروة أداني، حوالي 118 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليادريرات، بينما تقدر ثروة أمباني بنحو 100 مليار دولار.

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