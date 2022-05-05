.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"بنقرة واحدة".. أوكرانيا تطلق منصة مالية عالمية لمساعدتها في الحرب

  • الخط
الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي (أ ف ب)
الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي (أ ف ب)
روسيا و أوكرانيا

"بنقرة واحدة".. أوكرانيا تطلق منصة مالية عالمية لمساعدتها في الحرب

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ساعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إطلاق موقع تمويل جماعي عالمي لجمع الأموال لمساعدة بلاده على صد هجوم غير مبرر من قبل روسيا وإعادة إعمار البلاد بمجرد انتهاء الحرب.

وقال زيلينسكي، متحدثًا باللغة الإنجليزية في مقطع فيديو نُشر على تويتر اليوم الخميس 5 مايو ، إن جميع الأموال التي يتم جمعها على الموقع سيتم تحويلها إلى البنك المركزي الأوكراني، حيث سيتم توجيهها إلى "الوزارات المعنية".

قال زيلينسكي في الفيديو وهو يطلق منصة "يونايتد 24"، أو United24: "بنقرة واحدة ، يمكنك التبرع بالأموال لحماية المدافعين عنا وإنقاذ المدنيين وإعادة بناء أوكرانيا".

قال زيلينسكي إن الموقع سيساعد الناس العاديين من جميع أنحاء العالم في المساعدة في المعركة ضد القوات الروسية.

وأضاف أن "كل تبرع مهم للنصر".

شنت روسيا غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير ومنذ ذلك الحين تقصف البلاد بشكل يومي. بينما تقول موسكو إنها لا تستهدف المدنيين، تظهر أدلة متزايدة أن البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المباني السكنية والمستشفيات والمراكز الثقافية، قد دمرت.

يقول موقع التمويل الجماعي إن الأموال التي يتم جمعها ستوجه نحو ثلاثة قطاعات هي الدفاع وإزالة الألغام، والمساعدات الطبية، وإعادة بناء البلاد.

وقال زيلينسكي "معًا فقط لدينا القدرة على وقف الحرب وإعادة بناء ما دمرته روسيا".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
صائدة الدبابات الروسية تتيانا تروي قصتها للعربية صائدة الدبابات الروسية تتيانا تروي قصتها للعربية
اكتشف المزيد