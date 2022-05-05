"بنقرة واحدة".. أوكرانيا تطلق منصة مالية عالمية لمساعدتها في الحرب
ساعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إطلاق موقع تمويل جماعي عالمي لجمع الأموال لمساعدة بلاده على صد هجوم غير مبرر من قبل روسيا وإعادة إعمار البلاد بمجرد انتهاء الحرب.
وقال زيلينسكي، متحدثًا باللغة الإنجليزية في مقطع فيديو نُشر على تويتر اليوم الخميس 5 مايو ، إن جميع الأموال التي يتم جمعها على الموقع سيتم تحويلها إلى البنك المركزي الأوكراني، حيث سيتم توجيهها إلى "الوزارات المعنية".
قال زيلينسكي في الفيديو وهو يطلق منصة "يونايتد 24"، أو United24: "بنقرة واحدة ، يمكنك التبرع بالأموال لحماية المدافعين عنا وإنقاذ المدنيين وإعادة بناء أوكرانيا".
We launched United24 @U24_gov_ua global initiative.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 5, 2022
Its 1st component is an online platform to raise funds in support of 🇺🇦. Other projects & programs will be added soon.
You can make a donation in 1 click from any country.
Together we will win!#united24 #thepoweroffreedom pic.twitter.com/notUt1P3ZF
قال زيلينسكي إن الموقع سيساعد الناس العاديين من جميع أنحاء العالم في المساعدة في المعركة ضد القوات الروسية.
وأضاف أن "كل تبرع مهم للنصر".
شنت روسيا غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير ومنذ ذلك الحين تقصف البلاد بشكل يومي. بينما تقول موسكو إنها لا تستهدف المدنيين، تظهر أدلة متزايدة أن البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المباني السكنية والمستشفيات والمراكز الثقافية، قد دمرت.
يقول موقع التمويل الجماعي إن الأموال التي يتم جمعها ستوجه نحو ثلاثة قطاعات هي الدفاع وإزالة الألغام، والمساعدات الطبية، وإعادة بناء البلاد.
وقال زيلينسكي "معًا فقط لدينا القدرة على وقف الحرب وإعادة بناء ما دمرته روسيا".
-
أكبر شركة شحن في العالم تخسر 700 مليون دولار خلال 3 أشهر.. لهذا السبب"ميرسك" تحاول بيع أصولها في الموانئ الروسية شركات
-
وزير الاقتصاد الياباني: من الصعب علينا التوقف عن استيراد النفط الروسيطلب من أميركا زيادة إمدادات الغاز الطبيعي لتقليل الاعتماد على روسيا اقتصاد
-
بنك إنجلترا يرفع سعر الفائدة 0.25% إلى 1% مع ارتفاع التضخمالزيادة الرابعة على التوالي لسعر الفائدة في بريطانيا أسواق المال