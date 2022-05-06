خبير نفطي للعربية: حظر النفط الروسي سيتسبب بأزمة طاقة في أوروبا

قال الخبير النفطي الدكتور فهد بن جمعة، اليوم الجمعة، إن الإنتاج الفعلي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" لن يصل إلى المستوى المحدد، وذلك كما حدث الشهر الماضي حيث سيكون الإنتاج أقل من الحصة المحددة لكل دولة.

وأضاف بن جمعة في مقابلة مع "العربية"، أن معظم دول "أوبك"، ما عدا السعودية والإمارات، قد وصلت تقريبا إلى أقصى حد لطاقتها الإنتاجية.

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وأكد بن جمعة أنه لا بديل للنفط الروسي، مشيرا إلى أن التكلفة ستكون باهظة على الدول الأوروبية إذا ما تم حظر النفط الروسي.

وأوضح أنه من ناحية أخرى، يطالب الاتحاد الأوروبي السعودية وغيرها من الدول برفع الإنتاج، وفي الوقت نفسه يطالبون بالحظر، لافتا إلى أن هذا تناقض غريب.

وقال بن جمعة، إنه من المفروض أن يكون النفط سلعة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها على الأقل خلال العقدين المقبلين أو أكثر، معتبرا أن حظر النفط الروسي سيتسبب بأزمة طاقة في الدول الأوروبية.

وتساءل بن جمعة: كيف يتم فرض عقوبات على استيراد النفط أو إنتاجه سواء من أوبك أو غيرها؟ في إشارة إلى مشروع قانون أميركي يمكن أن يتيح رفع دعاوى قضائية ضد منتجي النفط، مؤكدا أن هذه قضية كبيرة.

وبيّن أن "أوبك بلس" لا تسعى إلى رفع أسعار النفط، بل تسعى إلى توازن أسواق النفط العالمية، مشيرا إلى أن هذا الأمر ضروري.