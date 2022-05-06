Jefferies International: معدلات التضخم في دول الخليج لا تزال منخفضة.. لهذه الأسباب

قالت كبيرة الاقتصاديين في Jefferies International، علياء مبيض، إن قرار الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة، مهم ويؤشر إلى استمرار رفع الفائدة في المستقبل، كون الاقتصاد الأميركي لا يزال يواجه تحديات رغم تسارع النمو، موضحة أن هناك مخاطر لذلك النمو بسبب الأوضاع العالمية، سواء التباطؤ في الصين أو أزمة أوكرانيا.

وأضافت مبيض في مقابلة مع "العربية"، أنه في الوقت نفسه نما الإنفاق الاستهلاكي في أميركا، على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود ومتحور أوميكرون والأزمة الأوكرانية، ما يشير إلى أن معدلات التضخم في الولايات المتحدة سترتفع بوتيرة سريعة.

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وتوقعت أن يتجاوز معدل التضخم السنوي في أميركا 4.8%، وهو أعلى من المستويات التي يستهدفها الفيدرالي، لافتا إلى أنه سيكون هناك صعوبة في احتواء التضخم.

وبينت مبيض أن رفع الفائدة بشكل سريع، سيزيد من فرص الدخول في مرحلة انكماش، متوقعة أنه لن يكون قبل عام 2024.

وذكرت أنه طالما سياسات سعر الصرف في دول الخليج مرتبطة بالدولار، فإنه من الصعب تغيير السياسات النقدية بدون اعتماد أسعار صرف مرنة، متوقعة أن تثبيت سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة سينعكس زيادة في التضخم.

وأوضحت أن معدلات التضخم في الدول الخليجية، لا تزال منخفضة بسبب الدعم الحكومي للوقود ولأسعار المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.