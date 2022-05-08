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أرامكو على أعتاب تخطي أبل.. الشركة الأكثر قيمة في العالم

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Saudi and Foreign investors stand in front of the logo of Saudi state oil giant Aramco during the 10th Global Competitiveness Forum on January 25, 2016, in the capital Riyadh. (AFP) أرامكو مناسبة
أرامكو
خاص

أرامكو على أعتاب تخطي أبل.. الشركة الأكثر قيمة في العالم

ارتفع سهم أرامكو 2.23% خلال تعاملات الأحد

دبي - العربية.نت

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اقتربت شركة أرامكو من إزاحة شركة أبل عن عرشها، كأكبر الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية.

يأتي ذلك، بعد أن ارتفع سهم أرامكو بأكثر من 2% خلال تداولات اليوم الأحد، ملامساً 46 ريالا في أعلى مستويات له منذ الإدراج.

وقد ساهمت عوامل متعددة في دعم سهم أرامكو مؤخراً، على رأسها الارتفاعات القوية في أسعار النفط. وحقق السهم مكاسب بـ 28% منذ مطلع العام.

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وبلغت القيمة السوقية لسهم أرامكو 2.448 تريليون دولار، ليضيق الفارق مع شركة أبل إلى نحو 100 مليار دولار فقط، إذ تتصدر صانعة آيفون الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية البالغة 2.545 تريليون دولار.

وتعد أرامكو واحدة من 3 شركات عالمية فقط تتخطى قيمتها التريليوني دولار، إذ تنضم مايكروسوفت إلى الثنائي العالمي، كما أنها الشركة الوحيدة من خارج الولايات المتحدة ضمن أكبر 8 شركات من حيث القيمة السوقية.

على الجانب الآخر، تتصدر أرامكو بالفعل الشركات العالمية في مؤشر الأكثر ربحية، إذ تبلغ أرباحها نحو 208 مليارات دولار قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء، مقابل 120 مليار دولار لأقرب منافسيها (شركة أبل).

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كان سهم أرامكو السعودية بلغ سعر 45.45 ريال في 7 مارس، بعد أن سجل خلال الجلسة 46 ريالاً لأول مرة منذ إدراجه في ديسمبر 2019.

وأعلنت شركة الزیت العربیة السعودیة "أرامكو السعودیة"، تحقيقها قفزة في صافي الربح السنوي لعام 2021 بنسبة بلغت 124.4%.

وقالت الشركة إن صافي أرباحها بلغ 412.4 مليار ريال العام الماضي، مقابل 183.76 مليار ريال خلال 2020.

وتعكس هذه الزيادة في المقام الأول تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام، وتوحيد نتائج أعمال سابك لسنة كاملة، والزيادة الكبيرة في هوامش الربح من أعمال التكرير والكيميائيات.

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