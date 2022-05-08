أكبر شركة سيارات في العالم تختار الهند لمستقبلها الكهربائي

تخطط مجموعة تويوتا لاستثمار 48 مليار روبية (624 مليون دولار) لتصنيع مكونات السيارات الكهربائية في الهند، حيث تعمل شركة صناعة السيارات اليابانية على تحييد بصمتها الكربونية بحلول 2050.

ووقعت تويوتا كيرلسكار موتور وتويوتا كيرلسكار أوتو بارتس، على مذكرة تفاهم مع ولاية كارناتاكا الجنوبية لاستثمار 41 مليار روبية، بحسب ما ذكرته المجموعة في بيان يوم السبت، فيما سيأتي الباقي من شركة Toyota Industries India Engine India.

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وتعمل تويوتا على مواءمة أهدافها الخضراء مع طموحات الهند في أن تصبح مركزاً صناعياً، على الرغم من أن التحول إلى النقل النظيف في الدولة الواقعة في جنوب آسيا أبطأ من البلدان الأخرى مثل الصين والولايات المتحدة، فالأسعار الباهظة، ونقص الخيارات في النماذج الكهربائية، ونقاط الشحن غير الكافية، أدت إلى بطء اعتماد المركبات التي تعمل بالبطاريات في الهند.

وسيوفر المصنع الجديد نحو 3500 فرصة عمل مباشرة في الهند مع إطلاقه، بخلاف الوظائف غير المباشرة والتي عادة ما تكون أضعاف هذا الرقم.

ويمكن لشركات صناعة السيارات الهندية تحقيق 20 مليار دولار من الإيرادات من السيارات الكهربائية من الآن وحتى السنة المالية 2026، وفقاً لتوقعات Crisil.

وبحلول العام 2040، ستكون 53% من مبيعات السيارات الجديدة في الهند كهربائية، مقارنة بـ 77% في الصين، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ إنتيليجنس"، واطلعت عليه "العربية.نت".