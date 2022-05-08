بنك "وربة" للعربية: عدد الفروع قفز إلى 20.. واستفدنا من هذه الاستثمارات

قال الرئيس التنفيذي لبنك وربة، شاهين الغانم، إن الاستثمارات كانت واحدة من ركائز بنك وربة لتحقيق أرباح جيدة في الربع الأول من 2022.

وأضاف الغانم في مقابلة مع قناة "العربية"استراتيجية البنك الحالية بدأ تنفيذها قبل 5 سنوات، ورأينا تنويع في المحفظة والدخول في استثمارات ذات عوائد جيدة، ونتائجنا متماشية مع تنويع المحفظة، ونحن الآن نجني ثمار هذه الاستراتيجية".

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ولفت إلى وجود استثمارات عقارية للشركة في الولايات المتحدة وبريطانيا وجزء كبير منها من تأجير العقارات، كما استفاد البنك من ارتفاع القيمة السوقية، إضافة لوجود صناديق استثمارية حققت أداء جيدة في الأسواق التي تعمل فيها.

وقال "بدأنا تمويل الأفراد بعد ارتفاع الفروع وقد توسعنا في الفروع ولدينا 20 فرعا الآن، وافتتحنا 4 فروع وهذا زاد ودائع العملاء، ونخفف الاعتماد على الودائع".

وأشار إلى أن ودائع الأفراد في البنك بلغت 60%، والباقي من الشركات ومؤسسات حكومية.

وأوضح أن تمويلت بنك وربة وصلت إلى 80%، للشركات والمؤسسات، ونحو 20 إلى 25%، للأفراد.

كان بنك وربة الكويتي قد أعلن تحقيق زيادة قدرها 143% في صافي أرباحه خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقال البنك في بيان لبورصة الكويت إنه حقق 6.75 مليون دينار (22 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الأول من عام 2022 مقارنة مع ربح صاف قدره 2.78 مليون دينار قبل عام.

وأضاف البنك أن سبب الزيادة، هو انخفاض مخصصات القيمة وزيادة صافي إيرادات التشغيل نتيجة زيادة صافي إيرادات أتعاب وعمولات وصافي إيرادات الاستثمار.

وأشار إلى أنه قد قابل ذلك جزئيا ارتفاع في مصروفات التشغيل.