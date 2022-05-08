سوق السعودية تواصل مكاسبها وتخالف اتجاه بورصات الخليج
وصل سعره إلى 45.8 ريال بتداولات بلغت قيمتها 479 مليون ريال
واصلت سوق الأسهم السعودية مكاسبها، اليوم الأحد، في أولى الجلسات عقب إجازة عيد الفطر، بدعم من حركة إيجابية لسهم أرامكو.
واستفاد سهم أرامكو من مكاسب أسعار النفط في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، والتي وصلت إلى 113 دولارا للبرميل، بسبب مخاوف تتعلق بنقص الإمدادات واتجاه أوروبا لحظر النفط الروسي خلال 6 أشهر.
وصعد سهم أرامكو بنسبة 2%، إلى 45.8 ريال، بتداولات بلغت قيمتها 479 مليون ريال.
وارتفع مؤشر سوق السعودية بنسبة 0.25%، إلى 13769 نقطة، وارتفعت أسعار 50 سهما، فيما انخفضت أسعار 157 سهما.
وبلغت قيمة التداولات حتى الساعة 12:22 بتوقيت السعودية، فيما بلغت أحجام التداول 73.7 مليون سهم.
وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا أمانة للتأمين 8%، عناية 7.8%، وولاء بنسبة 4.8%، فيما جاء في مقدمة الأسهم الأكثر تراجعا الكابلات السعودية 6.6%، علم 3.3%، ونادك 2.69%.
وخليجيا تراجع مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.67%، إلى 2040 نقطة، ومسقط بنسبة 0.14%، إلى 3152 نقطة.
كما انخفض مؤشر بوصة قطر بنسبة 0.24%، إلى 13558 نقطة.
واليوم الأحد بورصات كل من دبي وأبوظبي مغلقة في عطلة نهاية الأسبوع.
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