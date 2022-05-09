الجنيه المصري يتجاوز الشائعات.. وينجو من اختبار صعب

على الرغم مما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة إجازة عيد الفطر، سجلت سوق الصرف في مصر حالة من الاستقرار، رغم ترقب توجهات الدولار، وسط أحاديث عن نزول متوقع للجنيه المصري مقابل العملة الأميركية.

وكانت الأحاديث تدور في إطار عودة الجنيه المصري إلى التراجع مقابل الدولار الأميركي، لكن السوق شهدت استقراراً خلال أول تداول للعملات في البنوك بأول أيام العودة من إجازة طويلة.

مادة اعلانية

وفيما كانت السوق تترقب تصريحات جديدة للبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة أو سوق الصرف، جاء بيان "المركزي" ليؤكد أنه لا يوجد ما يستدعي تعجيل عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 19 مايو الحالي، ليطمئن السوق ويزيد من حالة الاستقرار.

وثبت بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر صرف الدولار عند مستوى 18.45 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل الدولار مستوى 18.45 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجلت الورقة الأميركية مستوى 18.46 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع. بينما بلغ متوسط سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري نحو 18.44 جنيه للشراء، و18.52 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري مستوى 19.34 جنيه للشراء، و19.61 جنيه للبيع، لدى البنك الأهلي المصري.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري مستوى 22.65 جنيه للشراء، و22.91 جنيه للبيع.

عربياً، فقد سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مستوى 4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي نحو 57.86 جنيه للشراء، و60.34 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مستوى 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيه للبيع، لدى البنك المركزي المصري.