بعد ارتفاعات قياسية.. المصريون يتخلصون من الذهب للاستفادة من فروق الأسعار 

تسببت الارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار الذهب خلال الأيام الماضية، في زيادة إقبال المصريين على التخلص من المعدن النفيس والاستفادة من فروق الأسعار الكبيرة، مع الانتظار لحين عودة الأسعار إلى التراجع.

وفي الأيام الماضية، زاد المعروض للبيع من الذهب بنسب تتجاوز 50%، وهو ما أرجعه عاملون في القطاع إلى ارتفاع سعر غرام الذهب عيار 21، الذي يعد الأكثر مبيعاً وتداولاً في السوق المصرية، إلى مستوى يتجاوز 1200 جنيه، مقابل نحو 900 جنيه في بداية الشهر الماضي.

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وخلال تعاملات أمس، شهدت السوق حالة من الاستقرار، تزامناً مع استقرار في السوق العالمية، حيث استقر سعر الذهب عالميا عند مستوى 1883 دولارًا للأونصة.

وفي السابق، كان المصريون يعتمدون على الذهب والدولار كوسائل آمنة في أوقات الأزمات، لكن ما يحدث في سوق الصرف دفع عددا كبيرا من المصريين إلى التخلص من الدولار خوفاً من تدخل جديد من قبل البنك المركزي المصري يتسبب في انخفاض العملة الأميركية مقابل الجنيه المصري.

ووفق محللين، فقد كان من المتوقع أن تتجه الفوائض المحققة من بيع الدولار إلى سوق الذهب، لكن الارتفاعات الكبيرة في أسعار الذهب دفعت عددا كبيرا من المصريين إلى البيع والاستفادة من فروق الأسعار الكبيرة.

وشهدت أسواق الذهب حالة من الارتباك خلال الأيام الماضية، متأثرة بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن تحريك أسعار الفائدة لاحتواء أكبر موجة تضخم تشهدها السوق الأميركية في أكثر من 4 عقود.

وفيما كانت أسعار الذهب تشهد ارتفاعات غير مبررة قبل صدور القرار الأميركي بشأن الفائدة، فإن أصابع الاتهام تشير إلى سوق الصرف وما تم تداوله بشأن ارتفاعات جديدة تنتظر الدولار مقابل الجنيه المصري عقب العودة من إجازة عيد الفطر.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 1343 جنيها، في حين بلغ سعر الغرام 21 نحو 1175 جنيها.

وبلغ سعر الغرام عيار 18 نحو 1007 جنيهات، بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 9400 جنيه.