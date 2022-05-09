تسلا تقاضي مهندساً سابقاً سرق تقنية الكمبيوتر العملاق "Dojo"

رفعت شركة تسلا دعوى قضائية ضد مهندس سابق، بدعوى أنه نقل بشكل غير قانوني معلومات سرية حول تكنولوجيا الكمبيوتر العملاق الذي تطوره الشركة، إلى جهاز الكمبيوتر الخاص به، كما سلم جهاز كمبيوتر محمولا "زائفا" لفحصه للتستر على السرقة.

وتعمل تسلا على تطوير حاسوب عملاق داخلي، يطلق عليه اسم Project Dojo، للتعامل مع كميات هائلة من البيانات، بما في ذلك الفيديوهات من سيارات تسلا، واستخدامه لإنشاء برامج قيادة ذاتية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وقالت تسلا في الشكوى إن ألكسندر ياتسكوف تم تعيينه في يناير كمهندس حراري للمساعدة في تصميم أنظمة تبريد للكمبيوتر، الذي يولد كميات هائلة من الحرارة.

وأضافت شركة صناعة السيارات الكهربائية: "هذه التصاميم والبيانات الحرارية سرية ومحمية بإحكام داخل تسلا".

ولكن تسلا قالت إن ياتسكوف اعترف بتنزيل معلومات سرية من أجهزة تسلا الخاصة به على أجهزته الشخصية، بعد مواجهته.

وقالت الشركة إنه قام بتسليم جهاز كمبيوتر "وهمي" لتفحصه تسلا في محاولة لإخفاء ما قام به.

وأوضحت تسلا في الشكوى أن ياتسكوف استقال في 2 مايو ورفض إعادة المعلومات.

كما اتهمت تسلا ياتسكوف بالكذب في سيرته الذاتية بشأن خبراته السابقة، فضلاً عن انتهاكه اتفاقية عدم إفشاء الأسرار التجارية للشركة.

وتسعى تسلا للحصول على تعويضات وأمر قضائي من شأنه أن يمنع ياتسكوف من نشر أسرارها التجارية، ويوجهه لإعادة جميع بيانات الملكية.