لهذه الأسباب.. بيل غيتس يحذر من مستقبل اقتصادي مقلق

قال الملياردير المؤسس لشركة مايكروسوفت، بيل غيتس، إن أسعار الفائدة من المرجح أن ترتفع بما يكفي للتسبب في تباطؤ اقتصادي عالمي، ناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا وتداعيات جائحة كوفيد-19.

وأضاف غيتس يوم الأحد في برنامج Fareed Zakaria GPS على شبكة "CNN": "أخشى أن يكون لدى الدببة في هذا الأمر حجة قوية جداً تقلقني كثيراً"، في إشارة إلى المستثمرين المتشائمين بحالة الاقتصاد والأسواق، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وقال الملياردير والمؤسس المشارك لـ"مايكروسوفت"، إن الحرب في أوكرانيا، التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، "تأتي في أعقاب الوباء، حيث كانت مستويات الدين الحكومي مرتفعة للغاية بالفعل وكانت هناك بعض المشاكل في سلسلة التوريد".

وبدأت العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند، في رفع أسعار الفائدة لمحاولة كبح جماح التضخم.

وتوقع غيتس أن يؤدي ذلك في النهاية إلى تباطؤ اقتصادي.

بدوره، خفض صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته للنمو العالمي بأكبر قدر منذ الأشهر الأولى للوباء، وتوقع تضخماً أسرع بسبب الحرب في أوكرانيا وتجدد إغلاق الصين بسبب الفيروس.