هيئة الطيران السعودية للعربية: سننشئ مطارين رئيسيين بسعة 100 مليون مسافر
الدعيلج: نستهدف استثمار 100 مليار دولار بقطاع الطيران بحلول 2030
أكد رئيس هيئة الطيران المدني السعودي، عبد العزيز الدعيلج، أن الهيئة تعتزم عبر استراتيجيتها الحالية مضاعفة أعداد المسافرين إلى 330 مليون مسافر بحلول عام 2030.
وذكر الدعيلج في مقابلة مع "العربية"، أن الهيئة تستهدف استثمار ما يزيد عن 100 مليار دولار في القطاع بحلول 2030.
وأوضح أن الاستثمارات المتوقعة سيتم تمويلها عبر القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار إلى إنشاء مطارين رئيسيين في الرياض وجدة على أن تكون سعة كل مطار 100 مليون مسافر، وتطوير المطارات المحلية الأخرى لدعم حركة السياحة في المملكة.
وأضاف رئيس الهيئة أن استراتيجية الطيران هي أحد الممكنات الرئيسية في رؤية المملكة 2030 وتدعم الكثير من المبادرات والبرامج.
ولفت الدعيلج إلى أن الاستراتيجية تستهدف أن تعود لدورها الريادي في قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر أن الهيئة تستهدف 250 محطة حول العالم بحلول عام 2030، من 100 محطة حاليا.
وتوقع زيادة مساهمة قطاع الطيران للناتج المحلي الإجمالي من 21 مليار دولار حاليا إلى أكثر من 75 مليار دولار في 2030، بالإضافة إلى خلق وظائف جديدة بواقع 1.1 مليون وظيفة مباشر، ومليوني وظيفة غير مباشرة بحلول عام 2030.
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