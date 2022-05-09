وزير النقل للعربية: صندوق الاستثمارات العامة يشارك في مطار الرياض الجديد
صالح الجاسر: تأسيس شركة طيران جديدة لخدمة مدينة الرياض
قال وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، صالح الجاسر، إن صندوق الاستثمارات العامة يشارك في العديد من مشاريع النقل في المملكة، أبرزها مطار الرياض الجديد وشركة الطيران الجديدة التي تم الإعلان عنها.
أضاف الوزير في مقابلة مع "العربية"، أنه تم الإعلان عن عدد من مذكرات التفاهم على هامش مؤتمر مستقبل الطيران، متوقعا توقيع المزيد من الاتفاقيات في الفترة المتبقية للمؤتمر.
وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الطيران المدني تستدعي بناء مركزين رئيسيين للعمليات بالمملكة في الرياض، بالإضافة إلى شركة طيران جديدة.
وتوقع أن تكون شركة الطيران الجديدة من الشركات القوية التي تنشط لخدمة مدينة الرياض سواء على المستوى الدولي أو الداخلي لخدمة السياحة وجودة الحياة بالنسبة للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الطيران تتضمن مشاريع تنفذها الدولة، ومشاريع أخرى يقوم بها القطاع الخاص، مضيفا: "صندوق الاستثمارات العامة سيكون شريكا في هذه المشاريع".
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