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"رتال" للعربية: رأس مال الشركة 400 مليون ريال.. و"الفوزان القابضة" أكبر المساهمين

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سوق السعودية

"رتال" للعربية: رأس مال الشركة 400 مليون ريال.. و"الفوزان القابضة" أكبر المساهمين

دبي - العربية.نت

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أكد الرئيس التنفيذي لشركة رتال للتطوير العمراني، عبدالله البريكان، نية الشركة في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى "تداول السعودية"، حيث من المتوقع أن يشمل الطرح بيع 30% من أسهم الشركة.

وأوضح البريكان في مقابلة مع "العربية" أن رأس مال الشركة يبلغ 400 مليون ريال، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد سعر بيع الأسهم للمستثمرين في الاكتتاب مع نهاية فترة سجل الأوامر.

وأضاف أن الطرح سيسوق داخليا في السعودية، كما سيتم بناء سجلات الأوامر من خلال أسواق خليجية.

وبين أن صافي عائدات الطرح سيتم توزيعها على المساهمين طبقا لملكية كل منهم، لافتا إلى أن أكبر المساهمين الرئيسيين هي شركة الفوزان القابضة.

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