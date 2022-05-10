"أرامكو" تتجاوز "أبل" وتصبح أكبر شركة مدرجة في العالم بـ2.46 تريليون دولار

بعد جلسات متتالية من تراجع سوق الأسهم الأميركية، وموجة عاصفة من الانهيارات لأسهم التكنولوجيا، محت أكثر من تريليون دولار من القيمة السوقية لأكبر 7 شركات تكنولوجيا أميركية في 3 جلسات فقط، لمع نجم شركة "أرامكو" السعودية بقوة لتصبح رقم 1 عالمياً، من حيث القيمة السوقية وبقيمة مماثلة لشركة أبل.

وقبل افتتاح السوق الأميركية اليوم الثلاثاء، استقرت القيمة السوقية لشركة أبل عند 2.46 تريليون دولار، فيما بلغت القيمة السوقية لشركة أرامكو 2.45 تريليون دولار ما يضعها على قدم المساواة مع صانع آيفون، والتي لا تزال تتعرض لضغوط بعد قرار الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة الأربعاء الماضي.

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على الجانب الأخر، استفادت أرامكو بقوة من الارتفاعات الصاروخية في أسعار النفط بعد ركود كبير سببه وباء كورونا، فضلاً عن الحرب الروسية الأوكرانية والتي أشعلت أسعار السلع الأساسية، إذ أضافت أرامكو أكثر من 240 مليار دولار إلى قيمتها السوقية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 28 فبراير الماضي.

ومع التراجعات الأخيرة لشركات التكنولوجيا، فقد تقلص عدد الشركات التي تتخطى قيمتها تريليوني دولار، إلى شركتين فقط في منافسة مباشرة بين السعودية وأميركا، إذ تسيطر الشركات الأميركية على الغالبية العظمى من الشركات كبيرة الحجم عالمياً، بعد تراجع أسهم مايكروسوفت بقوة خلال الجلسات الماضية لتستقر قيمتها السوقية عند 1.98 تريليون دولار.

وبالمثل خرجت تسلا من قائمة الشركات التريليونية، بعد تراجعات عنيفة في أسهمها، لتستقر قيمتها السوقية عند 815 مليار دولار.

على الجانب الآخر، تتصدر أرامكو بالفعل الشركات العالمية في مؤشر الأكثر ربحية، إذ تبلغ أرباحها نحو 208 مليارات دولار قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء، مقابل 120 مليار دولار لأقرب منافسيها (شركة أبل).