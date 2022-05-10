حالة ذعر بين مستثمري بيتكوين بسبب تذبذب مثير لهذه العملة

يشعر المستثمرون في بيتكوين بحالة من الذعر لأن عملة terraUSD المستقرة المثيرة للجدل تنزلق بعيدًا عن سعرها المربوط بالدولار الذي يبلغ 1 دولار.

غرقت TerraUSD، أو UST، إلى أقل من 70 سنتًا للمرة الأولى في وقت متأخر من يوم الاثنين، حيث واصل حاملو العملة الفرار منها، فيما وصفه البعض بـ "التهافت على البنوك". انخفضت العملة إلى 62 سنتًا قبل أن تستعيد بعض قوتها ليتم تداولها عند 93 سنتًا يوم الثلاثاء، وفقًا لبيانات coinmarketcap التي اطلعت عليها "العربية.نت".

مادة اعلانية

وUST أنشأتها Terraform Labs في سنغافورة في عام 2018، وهي ما يُعرف باسم عملة مستقرة "حسابية". جزء من مشروع Terra blockchain، يهدف إلى تتبع قيمة الدولار، مثل العملات المستقرة الزميلة Tether وUSDC، حسب تقرير شبكة CNBC الأميركية، اطلعت عليه "العربية.نت".

ومع ذلك، على عكس تلك العملات المشفرة، ليس لدى Terra أموال نقدية وأصول أخرى محتفظ بها في احتياطي للدعم. بدلاً من ذلك، يستخدم مزيجًا معقدًا من الأكواد لتحقيق الاستقرار في الأسعار.

من المهم لمستثمري بيتكوين أن Luna Foundation Guard، وهي منظمة تدعم مشروع Terra، لديها بيتكوين بما قيمته مليارات الدولارات يمكن التخلص منها وبيعها في السوق في أي وقت.

قال مات هوغان، كبير مسؤولي الاستثمار في Bitwise Asset Management: "يراقب كل مستثمر محترف في العملات المشفرة هذه العملة، لنرى ما إذا كان بإمكانها الحفاظ على الربط بينها وبين الدولار. من الواضح أن هناك مخاطر كبيرة في السوق".

يشعر العديد من مستثمري العملات المشفرة بالقلق أيضًا من أن Luna Foundation Guard قد باعت أو ستبيع جزءًا كبيرًا من بيتكوين لدعم العملة. وسط كل حالة عدم اليقين هذه.

انخفضت عملة بيتكوين، وهي أكبر عملة رقمية في العالم، لفترة وجيزة إلى ما دون 30 ألف دولار، لتصل إلى أدنى سعر لها منذ يوليو 2021.