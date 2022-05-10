حركة تصحيحية على أسهم البنوك تقود تراجعات السوق السعودية

انخفض سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط عمليات جني أرباح على أسهم قطاع البنوك، والتي قادت التراجعات.

وأغلق المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية "تاسي" منخفضا بنسبة 2.21% ما يعادل 305.54 نقطة، إلى مستوى 13509.3 نقطة.

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وبلغت قيمة التداولات نحو 9.443 مليار ريال عبر التداول على نحو 184.887 مليون سهم.

وفي مقابلة مع "العربية"، قال محلل مالي في إدارة الأصول لدى تنمية المالية أحمد التيسان، إن تراجعات سوق الأسهم السعودية جاء بضغط هبوط القطاع المصرفي والذي شكل 67% من حجم الهبوط بجلسة اليوم.

وأضاف التيسان أن قطاع البنوك يمثل 40% من مؤشر تداول العام، لذلك كان تأثيره واضح على السوق.

وتصدر قطاع البنوك القطاعات المنخفضة بنسبة 3.86%، ثم الاتصالات 3.36%، والسلع طويلة الأجل 1.65%.

وأشار التيسان إلى أن هناك مخاوف من ارتفاع التضخم وتأثيره على السوق، إلا أن ارتفاع أسعار البترول تدعم أداء السوق السعودية، بعكس الأسواق العالمية التي تتأثر جراء ذلك.

وبين التيسان أن الأسبوع الماضي شهد أسعارا تاريخية للبنوك وسجلت أسهم الراجحي والأهلي والإنماء مستويات غير مسبوقة، موضحا أن التراجعات الحالية ما هي إلا عمليات تصحيح طبيعية وقد تكون فرصة لزيادة المراكز.

وتوقع أن تنعكس قرارات رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة ينعكس إيجابا على البنوك السعودية، نظرا لحجم الودائع تحت الطلب الكبيرة.