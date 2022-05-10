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الخطوط السعودية للعربية: سنوفر خدمات نتفليكس وزووم على طائراتنا قريباً

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خاص

الخطوط السعودية للعربية: سنوفر خدمات نتفليكس وزووم على طائراتنا قريباً

إبراهيم كوشي: هذه التغييرات هي من ضمن تغييرات رئيسية عديدة قادمة

دبي - العربية.نت

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كشف الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية السعودية، إبراهيم كوشي عن توقيع الشركة اتفاقيات لتجهيز طائراتها بأنظمة ترفيهية وتواصل جديدة ستسمح للمسافرين على متن أسطولها بالتمتع بخدمات نتفليكس وبرامج التواصل والاجتماعات مثل زووم.

وأكد كوشي في مقابلة مع "العربية"، أن هذه التغيرات هي من ضمن تغييرات رئيسية عديدة قادمة.

وذكر أن الخطوط السعودية أطلقت برنامج BEYOND لنظام الترفيه الجديد يوم أمس.

وأضاف كوشي: "حصلنا على جوائز عديدة في الفترة الماضية على نطاق طائراتنا وصالاتنا".

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