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رئيس "تبريد" للعربية: نتطلع للاستثمار بمشاريع جديدة في السعودية

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خاص

رئيس "تبريد" للعربية: نتطلع للاستثمار بمشاريع جديدة في السعودية

تبريد: وقعنا شراكة استراتيجية مع IFC لإنشاء مكتب استثماري في سنغافورة

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة تبريد، خالد المرزوقي، عن توقيع شراكة استراتيجية مع IFC لإنشاء مكتب استثماري في سنغافورة.

وأضاف المرزوقي في مقابلة مع العربية، أن عمليات الشركة تبلغ حاليا 1.210 مليون طن، ونعمل على زيادة هذه الكميات.

وكشف المرزوقي عن نيّة الشركة التوسع في الهند، بالإضافة إلى الاستثمار في مشاريع جديدة في السوق السعودية.

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وتابع: "السوق السعودية واعدة جدا.. نتطلع للاستثمار في مشاريع جديدة".

وأوضح أن خطط التوسع المحلي تتضمن بناء محطات جديدة لعملاء، إلى جانب دراسة صفقات استحواذ لاسيما في المناطق الجديدة.

وذكر أن استثمارات تبريد المستقبلية تعتمد على حجم الفرص المتاحة، مضيفا: "الشركة لديها طرقها لتوفير التمويل اللازم".

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