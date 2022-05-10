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"أغذية" تكشف للعربية عن دراستها لاستحواذات جديدة بـ1.5 مليار درهم

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خاص

"أغذية" تكشف للعربية عن دراستها لاستحواذات جديدة بـ1.5 مليار درهم

عمار الغول: التوافق بين زيادة الأسعار وترشيد التكاليف كان السبب الرئيس في حماية أرباح المجموعة

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي للإدارة المالية في مجموعة أغذية، عمار الغول، إنه في الوقت التي تسجل فيه أسعار الأغذية العالمية ارتفاعات قياسية، حافظت المجموعة على تحقيق هوامش ربحية إيجابية، حيث نمت الأرباح الصافية للمجموعة 64% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الفصل المماثل من العام الماضي لتصل إلى 82 مليون درهم.

وأوضح الغول في مقابلة مع "العربية"، أن التوافق بين زيادة الأسعار بما لا يؤثر على حصة "أغذية" السوقية" من جهة وبين ترشيد التكاليف من جهة أخرى، كان السبب الرئيس في حماية أرباح المجموعة، مشيرا إلى أنه كان هناك توفير كبير في مصاريف البيع والتوزيع والمصارف الإدارية.

وعن توقعات المجموعة عن مدى تفاقم الضغوط التضخمية لأسعار مدخلات الإنتاج خلال الربع الثاني، أكد الغول أنه من الصعب التكهن بذلك، لافتا إلى أن "أغذية" لديها الخبرة الكافية للتعامل مع مختلف الأزمات.

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وكشف عن مراجعة "أغذية" لمجموعة من الفرص لاستحواذات جديدة في مناطق مختلفة تركز عليها المجموعة في إطار استراتيجيتها، مثل الإمارات والخليج بشكل عام، إضافة إلى مصر والأردن وباكستان.

وبيّن الغول أن هناك مجالا للاقتراض بنحو 1.5 مليار درهم لتمويل الاستحواذات الجديدة، قبل الذهاب إلى أسواق رأس المال، مؤكدا أن المجموعة منفتحة لإتمام صفقات بأكثر من 1.5 مليار درهم.

وأشار إلى أنه من الصعب توقع إتمام صفقات خلال الربع الثاني من 2022.

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