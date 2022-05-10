خاص
"الترويج السياحي" للعربية: عُمان تفتتح 70 منشأه فندقية بنهاية العام الحالي
خطط الدعم الحكومية ساهمت في تخفيف أزمة كورونا على السياحة العمانية
كشف مدير عام الترويج السياحي في سلطنة عمان هيثم الغساني، أنه سيتم افتتاح 70 منشأة فندقية في السلطنة بنهاية العام الحالي.
وذكر الغساني في مقابلة مع "العربية" على هامش معرض سوق السفر العربي، أن هذه الفنادق تحتوي على أكثر من 4 آلاف غرفة فندقية.
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وأكد على أن الخطط الحكومية لدعم القطاع السياحي ساهمت في تخفيف حدة آثار الجائحة.
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وأفاد بأن الإجراءات الحكومية تضمنت تأجيل استقطاع الضريبة السياحية وضريبة البلدية، مع تقديم الحوافز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة.
وبين أن أبرز الجنسيات الوافدة للسلطنة قبل كورونا كانت تأتي من الهند، وعلى صعيد دول الخليج كانت تأتي من السعودية والإمارات.
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