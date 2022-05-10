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"طيران الإمارات" للعربية: تعافي نشاط الشركة بـ 70% من مستويات ما قبل كورونا

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خاص

"طيران الإمارات" للعربية: تعافي نشاط الشركة بـ 70% من مستويات ما قبل كورونا

الشركة تتوقع العودة إلى الربحية في العام الحالي

دبي - العربية.نت

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أكد الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، عدنان كاظم، أن نسبة إشغال المقاعد وصلت إلى 80% خلال عطلة العيد الفائتة، وأن الشركة تتوقع العودة إلى الربحية في العام الحالي.

وأضاف في لقاء مع "العربية"، أن نشاط الشركة تعافى بنسبة 70% من مستويات ما قبل كورونا، وتمضي في تحقيق تعافٍ بنسبة 80% في الأشهر القادمة حتى نهاية شهر أغسطس، على أن تزيد النسبة إلى 85% خلال الجدول الشتوي.

وتابع: "نتمنى أن تكون السنة الحالية سنة ربحية وقد كانت البداية في شهر أبريل جيدة وأعلى من التوقعات من حيث الطلب والرحلات التي تم تشغيلها".

وبشأن التوظيف، أكد أن "طيران الإمارات" لا تعاني من مشكلة استيعاب أو توظيف الفريق، العائق يكمن فقط في التدريب الذي يستغرق وقتا، أما الطلب على التوظيف فقوي، وقد تلقت الشركة أكثر من 300 ألف طلب تعيين، فيما تستهدف توظيف حوالي 6600 ضمن خطتها الحالية.

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