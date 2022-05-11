التضخم في مصر مستمر.. ويصل ذروته في هذا التوقيت

فيما واصل معدل التضخم في مصر ارتفاعه خلال الشهر الماضي، تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاعه ليسجل مستوى 17% بنهاية العام الحالي، وفق ما ذكره بنك "غولدمان ساكس" في مذكر بحثية.

وكشف بنك الاستثمار "الأهلي فاروس"، في مذكرة بحثية حديثة، أنه "من غير المرجح أن يتراجع الضغط العالمي الحالي قريبا، مما يسبب ضغوطا ممتدة على مستويات الأسعار المحلية".

مادة اعلانية

وعالمياً، تشير البيانات إلى تزايد معدلات التضخم بشكل سريع في الوقت الحالي.

وكان الحد من ارتفاع الأسعار هو الشغل الشاغل للعديد من الاقتصادات منذ الارتفاع الكبير في الطلب خلال فترة ما بعد الإغلاق والاضطرابات في سلاسل التوريد العام الماضي.

ومنذ ذلك الحين، زادت الحرب الروسية الأوكرانية من حدة الأزمة، لتدفع أسعار الطاقة والغذاء للارتفاع ولتصل معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة إلى أعلى مستويات لها خلال عقود.

وخلال هذا العام، انضمت الولايات المتحدة الأميركية إلى الأسواق الناشئة في إجراء دورة تشديد صارمة من أجل كبح جماح التضخم.

ومن المتوقع أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

وأمس، أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، ليبلغ 11.9% في أبريل الماضي، مقابل نحو 10.1% خلال شهر مارس السابق له.

وأوضح أن الرقم الأساسي القياسي لأسعار المستهلكين سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.4% في أبريل الماضي، مقابل 0.7% في ذات الشهر من العام الماضي، ومعدلا شهريًا بلغ 3.1% في مارس 2022.

فيما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 14.9% لشهر أبريل الماضي، مقابل 4.4% للشهر نفسه من العام السابق.

وأوضح الجهاز، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 129.0 نقطة لشهر أبريل 2022؛ ليسجل التضخم الشهري ارتفاعاً قدره 3.7% عن شهر مارس 2022.

وأرجع جهاز الإحصاء هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 33%، وارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 12.1%، وصعود أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 11.9%، مع ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.4%، وزيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.6%، إضافة إلى صعود أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.3%.

كما ارتفعت أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 4.5%، وزادت أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 1.6%، كما صعدت أسعار مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.9%، وارتفعت أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 2.4%.

أيضاً، ارتفعت أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 2.9%، كما ارتفعت أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 2.4%. وأخيراً، زادت أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 2.5%.