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العملات المشفّرة تخسر 800 مليار دولار من قيمتها في شهر

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بيتكوين

العملات المشفّرة تخسر 800 مليار دولار من قيمتها في شهر

لتهبط القيمة السوقية إلى 1.4 تريليون دولار

دبي - العربية.نت

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خسرت العملات المشفرة نحو 800 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال شهر واحد، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن بيانات شركة CoinMarketCap.

وشهدت السوق عمليات بيع واسعة من المستثمرين الذين يريدون تخفيض مراكزهم في الأصول الخطرة.

وأصبحت القيمة السوقية لهذه العملات 1.4 تريليون دولار، بعد أن انخفضت من حوالي 2.2 تريليون دولار سجلتها في 2 أبريل الماضي.

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كما أن القيمة السوقية منخفضة بشدة عن الذروة التي سجتها في أوائل نوفمبر من العام الماضي عند 3 تريليونات تقريباً.

وفي انعكاس لهبوط العملات المشفّرة، هوى أمس سهم شركة Coinbase أكبر منصة لتداول هذه العملات، إلى أدنى مستوياته على الإطلاق بعد نتائج مخيبة وخسارة في عدد المستخدمين ليتابع التراجع في جلسة اليوم، ليصبح سعره أدنى بنسبة 80% مقارنة مع سعره عند طرح الشركة للاكتتاب العام الماضي.

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