خبير: عمليات التصحيح بعد دخول سيولة عالية ضغطت على الأسهم القيادية في الإمارات
أشار إلى تأثير المتغيرات العالمية على الأسواق
قال خبير الأسواق المالية، محمد علي ياسين، إن وصول سعر سهم شركة اتصالات الإماراتية إلى مستويات الـ38 و39 درهما خلال القترة الماضية، يعود إلى دخول سيولة كبيرة إلى أسواق الإمارات في تلك الفترة والتي كانت تبحث عن ملاذ آمن، وبالتالي رفعت الأسهم القيادية إلى مستويات سعرية لا تبررها نتائج الشركات، حسب رأيه.
وأضاف ياسين في مقابلة مع "العربية"، أن تراجع سهم اتصالات بنسبة 6% خلال جلسة أمس الثلاثاء، هو أقرب إلى أدائها، خاصة أنه إذا أخذنا بالاعتبار أنه رغم أرباح اتصالات التي يأتي معظمها من داخل الإمارات، إلا أن الشركة لديها استثماران مهمان في مصر والمغرب.
وذكر أنه يوجد ضغط في تلك الأسواق، لاسيما في مصر بما يخص العملة، وبالتالي فإن أي أرباح تتحق فإنها تهبط بالمقدار للتصحيح الذي تم فيه.
وأعرب ياسين عن اعتقاده بأن ما نراه حاليا هو العودة إلى المعدل الأقرب إلى نتائج الواقع مما كان عليه نتيجة التدفقات النقدية في مرحلة سابقة.
ولفت ياسين إلى أن النتائج الجيدة للشركات الإماراتية في الربع الأول من العام 2022، تعطي إشارة إيجابية إلى استمرار أدائها الجيد حتى نهاية العام، لكنه بيّن أن المتغيرات العالمية مثل رفع أسعار الفائدة والحرب في أكرانيا يمكن أن تؤثر على الأسواق.
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