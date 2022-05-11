دراسة تكشف السبب وراء سياسة "صفر كوفيد" الصينية.. تسونامي مروع

قال باحثون في جامعة فودان بشنغهاي، إن الصين تخاطر بحدوث "تسونامي" من الإصابات بفيروس كورونا، مما يؤدي إلى وفاة 1.6 مليون شخص إذا تخلت الحكومة عن سياسة "صفر كوفيد" طويلة الأمد وسمحت لمتغير أوميكرون شديد العدوى بالانتشار دون رادع.

ووجدت الدراسة التي تمت مراجعتها من قبل الأقران، والتي نُشرت في مجلة Nature، أن مستوى المناعة الناجم عن حملة التطعيم الصينية في مارس سيكون "غير كاف" لمنع موجة أوميكرون التي من شأنها أن تغمر أسرة العناية المركزة، بالنظر إلى معدلات التطعيم المنخفضة بين كبار السن والمرضى، فضلاً عن اعتماد الصين على لقاحات محلية أقل فعالية.

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وأوضحت الدراسة، أنه بدون قيود مثل حملات الاختبارات الجماعية في البلاد وعمليات الإغلاق الصارمة، يمكن أن يؤدي انتشار أوميكرون إلى إصابة 112.2 مليون حالة عرضية و5.1 مليون حالة دخول إلى المستشفيات و1.6 مليون حالة وفاة، مع حدوث الموجة الرئيسية بين مايو ويوليو، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وسجلت شنغهاي 1487 إصابة جديدة يوم الثلاثاء، بانخفاض عن 3014 يوم الإثنين، فيما لم يتم العثور على حالات خارج الحجر الصحي.

وأشارت السلطات إلى أنها بحاجة إلى رؤية 3 أيام متتالية من عدم انتشار الفيروس قبل أن تبدأ في تخفيف القيود التي أبقت ملايين الأشخاص داخل منازلهم لأكثر من شهر.

وأبلغت بكين عن 37 حالة أمس الثلاثاء، انخفاضاً من 74 حالة يوم الإثنين.

ويأتي البحث - الذي يعكس النمذجة السابقة من جامعة بكين - في الوقت الذي دعا فيه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الصين إلى إعادة التفكير في استراتيجيتها الخاصة بعدم التسامح مع فيروس كورونا، قائلاً إن النهج لم يعد منطقياً مع انتشار متغير أوميكرون ومعاناة البلاد اقتصادياً.

وقال تيدروس في إفادة يوم الثلاثاء: "لا نعتقد أنه مستدام بالنظر إلى سلوك الفيروس الآن وما نتوقعه في المستقبل"، مضيفاً أن "التحول سيكون مهماً للغاية".

وتمثل تعليقات تيدروس مثالاً نادراً لرئيس منظمة الصحة العالمية الذي يتحدى سياسات "كوفيد" المحلية لدولة عضو.

وتشبث الرئيس الصيني شي جين بينغ، باستراتيجية بلاده الصارمة بشأن فيروس كوفيد، وشدد القيود على تفشي الوباء في شنغهاي، ووسع حملة الاختبارات الجماعية في بكين.

ويطارد المسؤولون الهدف المراوغ المتمثل في القضاء على حالات "كوفيد-19" في المجتمع على الرغم من التكلفة المتزايدة على الاقتصاد وانفتاح جزء كبير من العالم.