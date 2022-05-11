رئيس هيئة السياحة الأردنية للعربية: التعافي حالياً يقل 40% عن مستوياته في 2019

قال رئيس هيئة تنشيط السياحة الأردنية، عبد الرزاق عربيات، إن العام الجاري شهد تعافيا متسارعا لقطاع السياحة وفقاً للتوقعات.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، على هامش سوق السفر العربي، أن عدد السياح إلى الأردن بلغ 780 ألف في الربع الأول من 2022، مع ارتفاع كبير في عدد السياح خلال أبريل الماضي، وارتفع الدخل السياحي إلى 700 مليون دينار في الربع الأول من العام الجاري.

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وأوضح عربيات، أن الأردن يستهدف الوصول إلى أرقام السياح المحققة في 2019 خلال العام القادم، وتقل نسبة التعافي حالياً بنسبة 40% عن مستوياتها في 2019، مشيراً إلى وجود طلب كبير على المقاصد السياحية الأردنية.

وقال رئيس هيئة تنشيط السياحة الأردنية، إن لدينا استراتيجية وطنية للسياحة، ونستهدف السياح من دول الخليج العربي، وجرى عمل إضافة نوعية للمنتج السياحي بتشغيل طيران منخفض التكاليف من عدة دول منها أبوظبي والسعودية والولايات المتحدة إلى الأردن، بالإضافة إلى مفاوضات مع عدة دول عربية أخرى.

وأشار إلى أن الطلب على المقاصد الأردنية يأتي من كل الدول، نظراً لوجود تنوع في المنتج السياحي الأردني بين سياحة المغامرة والدينية والأثرية.

وقال عبد الرزاق عربيات، إن لدينا توجه لعمل معرض سياحي متنقل في آسيا، وفي نسخة المعرض الحالي لسوق السفر العربي، يوجد طلب كبيرجداً والمؤشرات الإيجابية في المعرض كأول تظاهرة بهذا الحجم منذ 11 سنة، وهذا دليل على وجود طلب كبير بعد الإغلاق الناتج عن جائحة كورونا.

وأضاف أن مكاتب السياحة الأردنية وهيئة التنشيط السياحي وقعت اتفاقيات كبيرة في المعرض، والخطوط الملكية الأردنية لديها برنامج حوافز مدعوم من هيئة التنشيط السياحي لدعم تذاكر السفر وتسويقها في عدة دول.