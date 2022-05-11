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مدير "آيرينا" للعربية: الطاقة المتجددة ستلبي الطلب الكبير على الكهرباء بحلول 2050

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خاص

مدير "آيرينا" للعربية: الطاقة المتجددة ستلبي الطلب الكبير على الكهرباء بحلول 2050

توفر اليوم ما يصل إلى 30% من إجمالي الكهرباء

دبي - العربية.نت

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قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، فرانشيسكو لا كاميرا، إننا ذاهبون في الطريق نحو تعزيز الكهرباء في نظام الطاقة والطاقة المتجددة التي توفر اليوم ما يصل إلى 30% من إجمالي الكهرباء التي يتم إنتاجها.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، على هامش المؤتمر العالمي للمرافق في أبوظبي، أنه في 2050 سترتفع تلك النسبة إلى 90% مع مساحة أكبر للغاز والطاقة النووية لتغطية الفارق، مضيفاً: "لذا نحن متفائلون إذا ما قمنا بالاستثمار ونحتاج إلى 5.7 تريليون دولار سنويا حتى العام 2030 وبعد ذلك ستتراجع بشكل قليل، لكن هذه الاستثمارات نحن بحاجة لها كما ذكرنا في تقريرنا حول مستقبل الطاقة العالمي 2022، لتلبية الحاجة إلى الكهرباء خلال السنوات المقبلة التي تأتي من الطاقة المتجددة".

قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، إننا نتجه إلى نظام طاقة جديد، والسؤال ليس بالاتجاه بل بسرعة وحجم هذا التحول، ولذلك يجب تسريع جهودنا، وهذه الرسالة التي يجب أن نوضحها لخفض درجات الحرارة، هذا مهم جداً لا سيما مع cop27 و أيضا cop28 التي ستعقد في الإمارات حيث ستكون حاسمة لجعل العالم يسرع عملية التحول وحجمه لكي يسير في طريق تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

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وذكر فرانشيسكو لا كاميرا، أن هناك قلقاً حول دور المعادن بعملية التحول في الطاقة، وهذا القلق لا ينبغي أن يكون موجودا إذا كانت هناك سياسات مطبقة حول المعادن النادرة، وهي ليست نادرة جيولوجيا، لذلك نحن بحاجة إلى سياسات التعدين.

وتابع: "نحن في آيرينا نعمل على ذلك، ونعمل على المعادن النادرة والمعادن الهامة على الأرض كما نعمل أيضا على وضع معايير للهيدروجين الأخضر، هذه الأمور مجتمعة ستسهل عمل الحكومات للانتقال بالطاقة بشكل أسرع".

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