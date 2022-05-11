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هدوء بسوق الصرف في مصر.. والدولار عند هذه المستويات

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الدولار والجنيه المصري
خاص

هدوء بسوق الصرف في مصر.. والدولار عند هذه المستويات

" أبوظبي الإسلامي" قدم أعلى سعر عند مستوى 18.50 جنيه للشراء.. و18.53 جنيه للبيع

القاهرة - خالد حسني

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فيما تشهد سوق الصرف في مصر حالة من الهدوء والاستقرار، فقد سجل متوسط سعر صرف الدولار مستويات تتراوح بين 18.50 و18.43 جنيه للشراء، و18.53 و18.55 جنيه للبيع.

وقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر صرف للدولار عند مستوى 18.50 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار في بنوك الأهلي المتحد والأهلي الكويتي، مستوى 18.48 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

وفي 4 بنوك بقيادة بنك القاهرة والإسكندرية، سجلت الورقة الأميركية مستوى 18.46 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

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وفي 5 بنوك بقيادة الأهلي المصري وبنك مصر بلغ سعر صرف الدولار 18.45 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

وفيما بلغ سعر صرف العملة الأميركية مستوى 18.44 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع لدى البنك المركزي المصري، فقد عرض 13 بنكاً بقيادة البركة والمشرق نحو 18.43 جنيهاً للشراء، و18.53 جنيه للبيع.

وتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقا لموقع البنك المركزي المصري، إلى نحو 19.45 جنيه للشراء، و19.55 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إلى مستوى 19.42 جنيه للشراء، 19.59 جنيه للبيع.

وعربياً، استقر متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند 4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر الريال السعودي، عند نحو 4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع.

وارتفع متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 5.02 جنيه للشراء، و5.04 جنيهاً للبيع.

كما صعد سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 60.03 جنيه للشراء، و60.47 جنيه للبيع.

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