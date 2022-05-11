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أحمد بن سعيد للعربية: طرح طيران الإمارات أو أحد شركاتها التابعة يعود إلى حكومة دبي

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الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم
خاص

أحمد بن سعيد للعربية: طرح طيران الإمارات أو أحد شركاتها التابعة يعود إلى حكومة دبي

توقع العودة للربحية بنهاية العام المالي الحالي

دبي - العربية.نت

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أكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة الإمارات.

كما أكد أحمد بن سعيد في مقابلة مع "العربية" على هامش معرض السفر العربي المقام في دبي، أن قرار طرح طيران الإمارات أو أحد شركاتها التابعة يعود إلى حكومة دبي.

وتوقع أن تعود الشركة إلى الربحية خلال العام المالي الحالي على الرغم من الإغلاقات التي ما زالت تواجهها بعض الدول.

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