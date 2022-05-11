"أملاك" للعربية: هذه أسباب انخفاض إيرادات الشركة خلال الربع الأول

قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لدى أملاك العالمية للتمويل العقاري، عبدالله بن تركي السديري، إن انخفاض إيرادات الشركة خلال الربع الأول من 2022 يعود إلى عوائد غير متكررة العام الماضي من بيع المحافظ، بينما نمو الأرباح يرجع إلى ارتفاع عقود المرابحة وانخفاض مخصص الائتمان، فضلا عن الانخفاض بتكلفة الاقتراض.

وأضاف السديري في مقابلة مع "العربية" أن الشركة تعمل بشكل كبير على تطوير منتجاتها للاستفادة من الطلب الحالي والمستقبلي.

